Красотка Дарья Белодед ошеломила модельными фото
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед не перестает удивлять фанатов своей красотой. Спортсменка искренне радуется летним жарким дням и поделилась этим с поклонниками.
Девушка выставила фотографии в Instagram, на которых позирует как настоящая модель. Дарья бы точно смогла составить конкуренцию в мире моды.
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Спортсменка поделилась, что долго ждала настоящего летнего тепла. Новые фото спортсменки вызвали среди болельщиков немало внимания.
Добавим, что о дзюдоистке болельщики смогут увидеть фильм с опасным названием "Анаконда".
Достижения Дарьи Белодед
- В 2016 году стала чемпионкой Европы среди юниоров (Малага).
- Чемпионка мира среди юниоров в 2016 году.
- Свою первую взрослую медаль Белодед завоевала в марте 2017 года на открытом Континентальном кубке в Праге.
- Дарья Белодед – двукратная чемпионка мира 2018 и 2019 годов.
- Девушка в 18 лет и 11 месяцев стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо.
- Чемпионка Европейских игр 2019 года.
- Двукратная чемпионка Европы 2017 и 2019 годов.
- Лучшая спортсменка Украины 2019 года.