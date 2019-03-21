"Кременчуг" обыграл "Днепр" и повел в серии плей-офф УХЛ

Пятый матч полуфинальной серии плей-офф УХЛ между "Кременчугом" и херсонским "Днепром" завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев.

"Кременчуг" – "Днепр" 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Счет в серии: 3:2

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Матч кременчужане начали с желанием повести в серии и сразу начали прессинговать противника. На 12 минуте встречи это вылилось в заброшенную шайбу от Ивана Савченко, который с близкого расстояния прошил Олега Петрова и открыл счет в матче.

Во второй двадцатиминутке "Днепр" существенно выровнял игру, однако сыграть пропущенную шайбу они так и не смогли. А вот "горожане" смогли реализовать свои моменты – Виктор Тютченко и Глеб Кривошапкин сделали счет 3:0 на табло и не оставили "Днепру" шансов на победу.

В заключительном отрезке матча "Кременчуг" только утвердил свое превосходство в матче, отправив в ворота Олега Петрова еще одну шайбу. Только на последних секундах встречи Никита Макарицкий реализовал штрафной бросок и забросил единственную шайбу "Днепра" в этом матче, установив итоговый счет 4:1 на табло.

Шестой матч серии до четырех побед команды сыграют в Херсоне 24 марта в 17:00.

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