"Кременчуг" остался лидером УХЛ, первая победа "Белого Барса": видео

В четверг, 19 сентября, состоялись еще два матча Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. Первую победу в сезоне одержал "Белый Барс". Зато "Кременчуг" тоже победил и остался на первом месте в УХЛ.

Белый Барс – Динамо 6:2

Первой победой в сезоне закончилось для "Белого Барса" противостояние с МХК "Динамо" на домашней арене. С самого начала матча хозяева площадки взяли игру в свои руки. Уже к середине периода "Белый Барс" вел в счете 2:0, а за несколько минут до конца забросил и третью шайбу.

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Уже казалось, что команды уйдут на перерыв при счете 3:0, но буквально за секунду до сирены Богдан Панков отправил шайбу в ворота Никиты Пеленского. Отметим, что это первая шайба юного нападающего в форме "Динамо".

В середине второй двадцатиминутки белоцерковцы забросили свою четвертую шайбу в матче, на что "бело-синие" ответили взятием ворот в исполнении Никиты Муртищева, сумевшего забросить во втором матче подряд. Однако, под самый занавес периода нападающий хозяев Богдан Середницкий забросил пятую шайбу в матче. В третьем периоде через два удаления "бело-синие" пропустили шестую шайбу в матче, которая и стала заключительной.

Видеообзор матча Белый Барс – Динамо

Днепр – Кременчуг 2:3

19 сентября на ледовой арене "Фаворит" состоялся центральный матч тура. Гостей из Кременчуга принимал херсонский "Днепр". Первые два периода встречи прошли под диктовку гостей, которые смогли с минимального количества голевых моментов выжать максимум. Уже на 6 минуте встречи Иван Савченко, удачно подставив клюшку, открыл счет в матче. А за полторы минуты до конца первого периода Давид Григорян удвоил счет – 0:2.

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Основные события матча развернулись во второй половине третьего периода. Сначала игроки "Днепра" первыми забили шайбу, сведя разницу в счете к минимуму. В данном эпизоде удался сольный проход новичку херсонцев Миксу Липсбергсу. Прошло 4 минуты, и Дмитрий Орлов снова вывел "Кременчуг" на расстояние в две шайбы – 1:3.

Но за полторы минуты до конца матча херсонцы удачно реализовали большинство и вновь свели результат встречи к минимуму. Но сравнять счет не смогли. В итоге победа гостей, которая стала для них второй в сезоне.

Видеообзор матча Днепр – Кременчуг