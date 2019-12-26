"Кременчуг" уверенно одолел "Волков"

В матче 23 тура регулярного чемпионата УХЛ "Кременчуг" одержал уверенную домашнюю победу над "Ледяными Волками".

Кременчуг – Ледяные Волки 9:1

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"Кременчуг" довел победную серию до десяти матчей, разгромив дома "Ледяных Волков" 9:1. За хозяев шайбы забрасывали: Орлов, Чердак, Серанов (дважды), Созонов (дважды), Пукс, Ворона, Киселев.

В середине первого периода "Кременчуг" забросил три шайбы. Во втором периоде гости забросили шайбу престижа. Последние 5 минут периода подарили аж 5 шайб в ворота гостей. Третий период уже ни на что не влиял. Кременчуг праздновал уверенную победу.

В чемпионате уверенно лидирует "Кременчуг", который набрал 59 очков в 22 матчах. На втором месте "Донбасс" – 46 (21), "Днепр" занимает третью позицию – 44 (21).