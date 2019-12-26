24 канал техно lifestyle Экономика Здоровье футбол дизайн auto Учеба Likar Дизайн покер
more

"Кременчуг" уверенно одолел "Волков"

3 Читати новину українською
Кременчуг – Ледяные Волки результат / УХЛ

В матче 23 тура регулярного чемпионата УХЛ "Кременчуг" одержал уверенную домашнюю победу над "Ледяными Волками".

Кременчуг – Ледяные Волки 9:1

Читайте также: "Днепр" крупно победил "Белый Барс" на выезде

"Кременчуг" довел победную серию до десяти матчей, разгромив дома "Ледяных Волков" 9:1. За хозяев шайбы забрасывали: Орлов, Чердак, Серанов (дважды), Созонов (дважды), Пукс, Ворона, Киселев.

В середине первого периода "Кременчуг" забросил три шайбы. Во втором периоде гости забросили шайбу престижа. Последние 5 минут периода подарили аж 5 шайб в ворота гостей. Третий период уже ни на что не влиял. Кременчуг праздновал уверенную победу.

В чемпионате уверенно лидирует "Кременчуг", который набрал 59 очков в 22 матчах. На втором месте "Донбасс" – 46 (21), "Днепр" занимает третью позицию – 44 (21).

Когда колядуют, щедруют и посевают
сегодня
16743
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Хоккей
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:20 Лучшие нокауты 2019 года: видео
Юрій Семенюк 108
19 декабря 18:20 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 240
23 декабря 21:00 Сборная по волейболу и несгибаемый Деревянченко: кто больше всего поразил в 2019 году
Михайло Гема 131
сегодня 08:10 Лунин сделал предложение своей девушке на стадионе "Вальядолида": милое фото
Юрій Семенюк 185
25 декабря 17:07 Усик отобрал у журналистов микрофоны и пожонглировал ними: видео
Юрій Семенюк 105
Новости
Больше новостей
Залиште відгук