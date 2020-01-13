Крестным отцом дочери Малиновского стал известный агент: фото

У Руслана и Роксаны Малиновских 13 ноября родилась дочь Оливия. Звездные супруги окрестили ребенка в Бергамо (Италия), о чем жена Руслана сообщила 13 января.

Крестным отцом ребенка стал известный украинский футбольный агент Вадим Шаблий из компании ProStar. Именно Шаблий занимался переходом Руслана в "Аталанту".

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"Для меня большая ответственность стать крестным отцом для маленькой принцессы Оливии", – написал Шаблий в инстаграме.

Также он выразил благодарность супругам Малиновским за приглашение стать крестным отцом. "У вас прекрасная семья, и мы рады быть ее частью", – добавил агент.

Жена Малиновского также опубликовала фотографии семейной фотосессии, на которой дочке всего 2 недели.

Статистика Малиновского в сезоне: 22 матча, 3 гола, 2 асисты.