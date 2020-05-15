Крик молодежи "Динамо": талантливые футболисты рассказали, почему готовы покинуть свой клуб

Футболисты "Динамо", которых в Украине считают талантливыми, не скрывают проблем, с которым столкнулись в киевском клубе. Дошло до того, что игроки открыто заявляют о желании перейти в другую команду.

Несколько футболистов киевского клуба в интервью ютуб-каналу "Трендец" рассказали о проблемах в "Динамо".

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Николай Шапаренко

21-летний полузащитник рассказал, что хотел уйти в аренду и подтвердил информацию, что "Динамо" получало предложение по нему.

Только надо было, чтобы Игорь Суркис сказал: "Да". И я перехожу,

– сказал Николай.

По его словам, он хотел перейти, ведь ему не давали много игрового времени в основе "Динамо".

"Это очень трудно, я хочу играть, уже прошел этот этап U-21, дубля. Мне хочется больше и больше играть. Понятно, что в основном составе. А когда тебя отправляют заново в U-21, то ты понимаешь, что у тебя это все уже было.

Не то, чтобы мотивация пропала, но не то настроение играть за U-21 как за первую команду. Значит, ты не готов на 100% выложиться, как за основу. Очень хотел уйти, потому что хотел играть", – рассказал Николай.



Николай Шапаренко / фото GETTY IMAGES

Футболист не понимает, для чего находиться в клубе, если тренер не рассчитывает на тебя.

Я хочу играть, а там уже тренеры решают, видят они меня или не видят. Если не видят, то зачем держать меня. Просто скажите: "Коль, пойди поиграй в аренде и вернешься",

– сказал Шапаренко.

Георгий Цитаишвили

19-летний Цитаишвили тоже не скрывает желания уйти в аренду в другой клуб, чтобы получать игровую практику.

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"Я думал уйти в аренду, не скрываю этого. Но только думал. В очередной раз меня не выпустили на замену, сижу ночью и думаю, что завтра наберу своего агента Шаблия и скажу, что надо в аренду идти.

Но потом просыпался, приходил на тренировки и у меня было желание доказать. Я такой человек, может, для меня это плохо. Не знаю. Постоянно хочу доказать, что я хочу играть", – сказал Георгий.



Георгий Цитаишвили / фото GETTY IMAGES

Футболист заявил, что готов уйти в аренду только в европейский клуб. Однако "Динамо" откажется отпускать игрока в другой клуб с правом выкупа.

Я не горю желанием уйти из "Динамо". Хочу остаться здесь, быть таким же, как Ярмоленко здесь был. Я связываю свое будущее с "Динамо". Просто почему-то я отдаю всего себя "Динамо", а сижу на скамейке или вообще не попадаю в заявку,

– сказал Цитаишвили.

Также Цитаишвили, который летом 2019 года стал чемпионом мира, поделился мнением, почему не дают шанс молодым футболистам.

"Разве те, кто выиграл чемпионат мира, много играют? Будто это не достижение, а наоборот – место заняли. Никто не смотрит, что люди выиграли чемпионат мира.

Я уже шутил, что еще надо выиграть, чтобы хотя бы шанс дали. Чемпионат Марса надо выиграть нам? Такое ощущение было, что ты выиграл, люди на руках носят. Приходишь в клуб, а здесь не изменилось ничего", – сказал Цитаишвили.

Михайличенко и Тимчик

23-летний защитник Богдан Михайличенко, который летом 2019 года перешел из "Динамо" в "Зарю", поделился мнением о переходе в луганский клуб на полноценный контракт.

"Я тогда уже понимал, что в 22-23 года мне будет трудно куда-то перейти из "Динамо". Опять будет аренда, аренда. Аренда – это совсем другое, чем когда у тебя полноценный контракт с клубом. Я понимал, что если буду себя проявлять, то "Заря" меня продаст, я буду двигаться дальше", – заявил Богдан.



Богдан Михайличенко / фото zarya-lugansk.com

Михайличенко убежден, что молодому футболисту проще перейти в европейский клуб из "Зари", чем из "Динамо".

Конечно. Если будет какое-то хорошее предложение, то "Заря" не будет ждать, сразу отпустит. Возможно, было ощущение, что я не нужен, но я два года ездил по арендам, был счастлив, что перейду в "Зарю" на полноценный контракт,

– отметил Богдан.

В то же время 23-летний Александр Тимчик, который играет в аренде за "Зарю", скептически относится к возвращению в киевский клуб.

На его позиции выступают два игрока, которых "Динамо" приобрело – Томаш Кендзера и Александр Караваев.

"Если Суркис говорит, что хотят видеть меня в команде, не думаю, что они будут держать Караваева и Кендзеру. Может, кого-то продадут из них, может, есть предложения. Но если говорить, чтобы я возвращался, не знаю, как тренеру поступить, когда будут три игрока на позиции.

Это будет сложно и тренеру, и нам троим. Потому что будет играть только один из трех или еще одному место на поле будет, а третий – будет за дубль играть? Снова возвращаться в U-21?", – сказал Тимчик.

Другие игроки

21-летний Евгений Смирный играет в аренде в "Колосе". Он рассказал, что клуб из Коваливки стремится выкупить его контракт. Футболист предпочитает играть в "Колосе", чем в дубле "Динамо".

Он рассказал, что после травмы "Динамо" перестало на него рассчитывать.

"Потом год тренировался, но видел, что на меня не рассчитывают. По тренировке уже видно было, когда основа занимается, а ты просто стоишь на другом поле, бьешь по воротам", – рассказал Смирный.



Богдан Леднев / фото zarya-lugansk.com

Богдан Леднев, который в аренде в "Заре", рассказал, что покинул "Динамо" после разговора с экс-тренером киевлян Александром Хацкевичем.

"Хацкевич подошел ко мне на собрании, конкретно сказал, что мне лучше уйти в арену, чтобы практика была. Сказал, что мне нет смысла сидеть в дубле, по 6 голов за матч забивать. Он мне так говорил.

Я понял, что в Киеве не будет шанса конкретного. Тем более, "Заря" – хороший клуб, считал, что это хороший шаг для меня", – рассказал 22-летний Богдан.

По его словам, он планирует остаться в "Динамо".

Вратарь киевлян Руслан Нещерет считает, что в Украине футболистам не дают проявить себя, как в Европе.

В Европе тренеры дают шансы играть молодым, а у нас – очень мало, кому дают шанс. Может, в этом отличие, что они ошибаются, ошибаются. А у нас раз ошибся – все, сидишь. Может, потому и перегорает футболист,

– сказал 18-летний Нещерет.

Перспективный 19-летний нападающий Евгений Исаенко разделяет мнение, что лучше играть в аренде, чем в дублирующем составе.

"Общаемся между собой. Понятно, что если не дают шанс в первой команде, лучше уйти в аренду. Все должны понимать, что можно быть в дубле до 23 лет, но какое продвижение?

Не будешь расти, постоянно играя в U-21. Лучше пойти в аренду, поиграть во взрослом футболе год-два и вернуться в "Динамо", доказывать заново", – сказал Исаенко.

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