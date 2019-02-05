Криштиану Роналду – 34: голы знаменитого форварда в ворота украинских клубов

4 февраля 2019 года исполняется 34 года нападающему сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду. От его голов пострадало немало клубов. Однако предлагаем вспомнить, как португалец забивал в ворота украинских команд.

В общем Роналду сыграл только против двух украинских клубов – киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". И если киевлянам он забил три гола, пока выступал за "Манчестер Юнайтед", то "горняки" пропустили от него пять голов за два матча противостояния с "Реалом".

Динамо

Первыми "под каток" португальца попало киевское "Динамо". В сезоне 2007-2008 киевляне играли с "Манчестер Юнайтед" в групповой стадии Лиги чемпионов. Первый матч между командами пришлось играть в Киеве 23 октября 2007 года.

Динамо – Манчестер Юнайтед 2:4

Гол: Ринкон, 34, Бангура, 78 – Фердинанд, 10, Руни, 18, Роналду, 41; 68 (пен)

"Динамо" в этом матче уступило 2:4. Роналду в этой игре оформил дубль.

К слову, судил этот матч арбитр Виктор Кашшаи. Однако до злополучного матча на Евро-2012 между сборными Украины и Англии оставалось меньше пяти лет.

За две недели команды сыграли матч уже на "Олд Траффорд". И снова "Динамо" пропустило четыре гола. Только на этот раз Роналду отличился лишь один раз, установив окончательный счет матча.

Манчестер Юнайтед – Динамо 4:0

Голы: Пике, 31, Тевес, 38, Руни, 76, Роналду, 87

Стоит отметить, что в этом сезоне "Манчестер Юнайтед" выиграет Лигу чемпионов. В финале в Москве "красные дьяволы" сыграют с другим английским клубом – "Челси". Роналду забьет на 26-й минуте. Однако Лэмпард сравняет счет. Поэтому все будет решаться в серии послематчевых пенальти. Свой удар с отметки португалец не реализует. Но промахи Терри и Анелька принесут победу МЮ.

Шахтер

Следующей встречи с украинскими клубами Роналду пришлось ждать восемь лет. За это время он перешел в испанский "Реал", и его клуб 15 сентября 2015 года встречался с "Шахтером".

Реал – Шахтер 4:0

Голы: Бензема, 30, Роналду, 55 (пен), 63 (пен), 81

На этот раз Роналду оформил хет-трик. Правда два гола он забил с пенальти. При этом что первый 11-метровый был назначен после апелляции Роналду о том, что мяч попал в руку капитану "Шахтера" Дарио Срна в руку. Хотя повторы показали, что после удара мяч попал в спину игроку.

25 ноября эти команды уже сыграли во Львове. И матч оказался не таким легким для "сливочных", как бы это могло показаться.

Шахтер – Реал 3:4

Голы: Тейшейра, 77 (пен), 88, Дентиньо, 83 – Роналду, 18, 70, Модрич, 50, Карвахаль, 52

На 70-й минуте, когда "Шахтер" пропустил четвертый гол (дубль оформил Роналду), показалось, что у "Шахтера" уже нет никаких шансов. Но за 18 минут после этого "горняки" сократили отставание до одного гола. Трибуны "Арены Львов" гнали "горняков" и далее вперед, чтобы стать свидетелями футбольного чуда. Но этого так и не произошло – досадное поражение.

Уже 22 марта от Криштиану Роналду может пострадать и сборная Украины. В этот день "сине-желтые" сыграют в отборе Евро-2020 против сборной Португалии. Этот матч состоится в Лиссабоне на стадионе "Да Луж". 14 октября эти сборные сыграют уже в Киеве на НСК "Олимпийский".

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