Криштиану Роналду по-особенному показал важность женщины в его жизни

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" (Италия) Криштиану Роналду нестандартно поздравил женщин с Международным женским днем, который отмечается 8 марта.

В своем Twitter футболист опубликовал фотографию со своей невестой Джорджиной Родригес и мамой Долореш Авейру. Важнейшие женщины в жизни Кришитану, со своей стороны, кормят его троих младших детей.

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"Счастливого Международного женского дня всем женщинам и особый поцелуй главным женщинам моей жизни!", – подписал соответствующее фото Роналду.

Мать форварда "Ювентуса" сейчас переживает сложный период в жизни. В начале февраля женщина сообщила, что борется со страшным заболеванием – раком молочной железы.

"Мне сделали операцию на другой части груди в Мадриде, я прошла лучевую терапию, и теперь борюсь за свою жизнь", – рассказала женщина.

Впервые подобный диагноз ей поставили в 2007 году: тогда врачи удалили опухоль, а португалец пожертвовал 100 тысяч фунтов стерлингов госпиталю, в котором его мать проходила лечение.