Криштиану Роналду по-особенному показал важность женщины в его жизни

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Кришиану Роналду...
Кришиану Роналду... / Getty Images

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" (Италия) Криштиану Роналду нестандартно поздравил женщин с Международным женским днем, который отмечается 8 марта.

В своем Twitter футболист опубликовал фотографию со своей невестой Джорджиной Родригес и мамой Долореш Авейру. Важнейшие женщины в жизни Кришитану, со своей стороны, кормят его троих младших детей.

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"Счастливого Международного женского дня всем женщинам и особый поцелуй главным женщинам моей жизни!", – подписал соответствующее фото Роналду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feliz dia internacional da mulher a todas as mulheres e um beijinho especial às mulheres da minha vida!

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Мать форварда "Ювентуса" сейчас переживает сложный период в жизни. В начале февраля женщина сообщила, что борется со страшным заболеванием раком молочной железы.

"Мне сделали операцию на другой части груди в Мадриде, я прошла лучевую терапию, и теперь борюсь за свою жизнь", – рассказала женщина.

Впервые подобный диагноз ей поставили в 2007 году: тогда врачи удалили опухоль, а португалец пожертвовал 100 тысяч фунтов стерлингов госпиталю, в котором его мать проходила лечение.

 

 

КАК ОТМЕЧАЮТ 8 МАРТА В УКРАИНЕ:
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С 8 марта – поздравления женщин-коллег с праздником в стихах
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Теги: Спорт Футбол LifeStyle Криштиану Роналду 8 марта Португалия Ювентус Новости LifeStyle
Источник: 24 канал
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