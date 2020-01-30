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Криштиану Роналду побил еще один рекорд, теперь у него 200 миллионов подписчиков в инстаграме

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Криштиану Роналду отныне самый популярный человек в инстаграме / Инстаграм Роналду

Форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду 29 января 2020 пересек отметку в 200 миллионов подписчиков в инстаграме. 34-летний футболист является самым популярным в мире пользователем этой социальной сети, больше подписчиков имеет только аккаунт самой Instagram.

Недалеко от Криштиану Роналду певица Ариана Гранде (она имеет 173 миллиона подписчиков) и актер Дуэйн Джонсон (170 миллионов).

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Если говорить о футболистах, то на втором месте, конечно, лидер испанской "Барселоны" Лионель Месси – он имеет 141 миллион фолловеров. Рядом с ним и нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар, у того подписчиков 132 миллиона. 

Интересно, что самый популярный профиль в инстаграме – это страница самой социальной сети Instagram. У нее более 330 миллионов подписчиков. Роналду не так уж и далеко до этой отметки. 

Первая десятка самых популярных аккаунтов в инстаграме (по количеству подписчиков:

  • Instagram (@Instagram), 330 миллионов
  • Криштиану Роналду (@cristiano), 200 миллионов. 
  • Гранде (@arianagrande), 172 миллиона. 
  • Дуэйн Джонсон (@therock), 169 миллионов
  • Селена Гомес (@selenagomez), 166 миллионов
  • Кайли Дженнер (@kyliejenner), 158 миллионов.  
  • Ким Кардашьян (@kimkardashian), 157 миллионов
  • Лионель Месси (@leomessi), 141 миллион
  • Бейонсе (@beyonce), 141 миллион
  • Неймар (@neymarjr), 131 миллион.   

Напомним, Роналду страстно поцеловал Дибалу во время празднования гола и это видео стало вирусным

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Спорт Instagram Ювентус Криштиану Роналду Футбол Новости LifeStyle Новости Спорта LifeStyle
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