Криштиану Роналду побил еще один рекорд, теперь у него 200 миллионов подписчиков в инстаграме

Форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду 29 января 2020 пересек отметку в 200 миллионов подписчиков в инстаграме. 34-летний футболист является самым популярным в мире пользователем этой социальной сети, больше подписчиков имеет только аккаунт самой Instagram.

Недалеко от Криштиану Роналду певица Ариана Гранде (она имеет 173 миллиона подписчиков) и актер Дуэйн Джонсон (170 миллионов).

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Если говорить о футболистах, то на втором месте, конечно, лидер испанской "Барселоны" Лионель Месси – он имеет 141 миллион фолловеров. Рядом с ним и нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар, у того подписчиков 132 миллиона.

Интересно, что самый популярный профиль в инстаграме – это страница самой социальной сети Instagram. У нее более 330 миллионов подписчиков. Роналду не так уж и далеко до этой отметки.

Первая десятка самых популярных аккаунтов в инстаграме (по количеству подписчиков:

Instagram (@Instagram), 330 миллионов .

миллионов Криштиану Роналду (@cristiano), 200 миллионов.

миллионов. Гранде (@arianagrande), 172 миллиона.

Дуэйн Джонсон (@therock), 169 миллионов .

миллионов Селена Гомес (@selenagomez), 166 миллионов .

миллионов Кайли Дженнер (@kyliejenner), 158 миллионов.

миллионов. Ким Кардашьян (@kimkardashian), 157 миллионов .

миллионов Лионель Месси (@leomessi), 141 миллион .

миллион Бейонсе (@beyonce), 141 миллион .

миллион Неймар (@neymarjr), 131 миллион.