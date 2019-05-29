Криштиану Роналду похвастался новым автомобилем McLaren Senna, который стоит 1 миллион евро

41 Читати новину українською
McLaren Senna
McLaren Senna / AutoWP.ru

Португальский нападающий Криштиану Роналду любит роскошные автомобили. Теперь в его гараже есть и McLaren Senna. Его он купил за 1 миллион евро.

Видео с новым автомобилем Роналду выложил у себя в Instagram. На нем он заезжает во двор дома.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjoy

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Новый автомобиль Роналду – вещь довольно эксклюзивная. McLaren Senna названа в честь пилота Формулы-1 Айртона Сенна, который выступал за команду McLaren и погиб. При этом автопроизводителю пришлось купить право использовать его имя у сестры.

Узнайте больше про Айртона Сенна – легендарного автогонщика, который трагически погиб на гонках "Формулы-1"

Автомобиль впервые представили в 2017 году, но выпустили всего 500 штук в 2018 году. На все машины был предзаказ. Цена – 1 миллион евро.

В автомобиле стоит четырехлитровый восьмицилиндровый двигатель с двумя турбинами и мощностью в 789 лошадиных сил. Авто оборудовано активными элементами аэродинамики, прочным монококом и уникальной подвеской под названием RaceActive Chassis Control II. Тормоза из карбона и керамики, а шины по свойствам такие же, которые выпускают для Формулы-1.

Но это не самый дорогой автомобиль у Роналду. Футболист купил уникальный Bugatti La Voiture Noire. Этот болид выпущен в единственном экземпляре и стоит 18 миллионов долларов. Но сесть за руль этого автомобиля Роналду сможет только в 2021 году, когда его выпустят.

Роналду зарабатывает не только на футболе: Криштиану презентовал коллекцию нижнего белья в стиле супергероев из комиксов

blog_ava
Какие изменения произойдут в СНБО: заявление новоназначенного секретаря Данилюка
сегодня
565
Теги: Спорт Новости Спорта Криштиану Роналду Футбол Формула-1
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Криштиану Роналду похвастался новым автомобилем McLaren Senna, который стоит 1 миллион евро
сегодня 12:13 Криштиану Роналду похвастался новым автомобилем McLaren Senna, который стоит 1 миллион евро
41
Матч "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок Украины могут перенести
28 мая 18:20 Матч "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок Украины могут перенести
181
Челси – Арсенал: все, что следует знать о финале Лиги Европы
28 мая 16:30 Челси – Арсенал: все, что следует знать о финале Лиги Европы
159
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
28 мая 15:47 Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
273
В Одессе похитили копию кубка Лиги чемпионов: видео инцидента
28 мая 13:16 В Одессе похитили копию кубка Лиги чемпионов: видео инцидента
113
Новости
Больше новостей
Залиште відгук