Криштиану Роналду похвастался новым дорогим авто

Португальский нападающий Криштиану Роналду продолжает коллекционировать дорогие автомобили. На этот раз в его гараже оказался Rolls-Royce Ghost.

Фото с новинкой футболист выложил у себя в Instagram с подписью "работа выполнена".

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В зависимости от конфигурации, новый Rolls-Royce Ghost может стоить от 450 до 700 тысяч евро.

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У Криштиану Роналду также есть Aston Martin, Bugatti, Lamborghini, Bentley и Mercedes.

К слову, именно против сборной Португалии с Криштиану Роналду сборная Украины сыграет первый матч в отборе на Евро-2020. Матч состоится 22 марта в Лиссабоне на стадионе "Да Луш" (начало – в 19.45 по местному времени). В Украине команды сыграют в Киеве на НСК "Олимпийский" 14 октября.