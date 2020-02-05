Криштиану Роналду поздравил себя с 35-летием, выложив интересное видео с тренировки

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду 5 февраля празднует свое 35-летие.

Вместо того, чтобы посвятить этот день себе и своей семье, Роналду ответственно прибыл на тренировку "Ювентуса".

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Одно из интенсивных упражнений звездный португалец опубликовал в instagram, подписав: "С Днем рождения меня!".

Интересно, что "Ювентус" опубликовал это видео на своей странице в Twitter, подписав его: "Как марсиане празднуют день рождения? Они становятся еще сильнее".

В текущем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 27 матчей во всех турнирах, где забил 22 мяча и отдал 3 результативные передачи.