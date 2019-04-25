Криштиану Роналду представил коллекцию нижнего белья в стиле супергероев из комиксов: фото

Португальский нападающий Криштиану Роналду активно развивает свою торговую марку CR7. На этот раз он снялся в рекламе нижнего белья.

Роналду выложил у себя в Instagram фото новой коллекции нижнего белья. Оформление выполнено в стиле супергероев из комиксов. А сама презентация совпала с выходом новой части экранизации комиксов "Мстители: Финал".

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Роналду позирует на фоне стены, где написано Power (Сила), Strength (Мощь), Belief (Вера) и CR7