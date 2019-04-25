Криштиану Роналду представил коллекцию нижнего белья в стиле супергероев из комиксов: фото

18 Читати новину українською
Роналду часто рекламирует свою серию нижнего белья
Роналду часто рекламирует свою серию нижнего белья

Португальский нападающий Криштиану Роналду активно развивает свою торговую марку CR7. На этот раз он снялся в рекламе нижнего белья.

Роналду выложил у себя в Instagram фото новой коллекции нижнего белья. Оформление выполнено в стиле супергероев из комиксов. А сама презентация совпала с выходом новой части экранизации комиксов "Мстители: Финал".

Читайте также: Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно стоит увидеть каждому

Роналду позирует на фоне стены, где написано Power (Сила), Strength (Мощь), Belief (Вера) и CR7

 

blog_ava
Чистый четверг-2019: приметы и традиции
сегодня
144440
Теги: LifeStyle Спорт Футбол Мода Стиль и мода Криштиану Роналду
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Зинченко стал лучшим защитником в матче "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити"
сегодня 14:53 Зинченко стал лучшим защитником в матче "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити"
1
"Динамо" и "Шахтер" не выявили сильнейшего в дерби: видеообзор матча
24 апреля 22:02 "Динамо" и "Шахтер" не выявили сильнейшего в дерби: видеообзор матча
182
"Динамо" и "Шахтер" не выявили сильнейшего в чемпионате Украины
24 апреля 20:35 "Динамо" и "Шахтер" не выявили сильнейшего в чемпионате Украины
422
"Заря" одержала волевую победу над "Львовом" благодаря пенальти на последней минуте: видео
24 апреля 19:19 "Заря" одержала волевую победу над "Львовом" благодаря пенальти на последней минуте: видео
78
"Александрия" в результативном матче победила "Мариуполь": видео
24 апреля 18:59 "Александрия" в результативном матче победила "Мариуполь": видео
86
Новости
Больше новостей
Залиште відгук