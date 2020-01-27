Криштиану Роналду трогательно поздравил невесту с днем рождения – фото

Джоржини Родригес, жене 34-летнего форварда "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, 27 января исполнилось 26 лет.

Футболист в своем Instagram выставил милое фото и сделал трогательную подпись.

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"Поздравляю, любовь моя! Желаю тебе очень хорошего дня рождения! Ты – замечательная женщина и замечательная мама для наших детей. Я так тебя люблю, дорогая!", – написал Роналду.

Что известно об отношениях Роналду и Родригес?

Криштиану и Джорджина впервые появились вместе в ноябре 2016 года в парижском Диснейленде. Познакомились они на вечеринке известного бренда одежды, в котором работала Родригес.



Роналду и Родригес воспитывают четверых детей. Впрочем, только младшая девочка является их общим ребенком.

В текущем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 26 матчей во всех турнирах, где забил 20 мячей и отдал 3 результативные передачи.