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Криштиану Роналду вышел на третье место в списке лучших бомбардиров

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Рекорды Криштиану Роналду / twitter.com/juventusfc

Португальский нападающий Криштиану Роналду обошел легендарного форварда Герда Мюллера в списке лучших бомбардиров всех времен. Теперь у Роналду 722 гола в официальных матчах и третье место в этом рейтинге.

Роналду отличился дважды с пенальти в ворота "Фиорентины". Благодаря этим голам он побил несколько рекордов.

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Роналду дважды отличился с пенальти. Теперь на его счету 722 гола. Он обошел Герда Мюллера в списке лучших бомбардиров, у которого 720 голов, и вышел на чистое третье место. Впереди Ромарио (734 гола) и Пеле (767 голов). У Лео Месси – 705 голов и он на шестом месте.

За всю историю Роналду 151 раз пробивал пенальти. Он не забил лишь в 25 случаях, 126 раз отличаясь с пенальти.

Матч против "Фиорентины" стал девятым подряд, в котором Роналду забивает за "Ювентус". Он повтори рекорд Давида Трезеге. Французский нападающий забивал в девяти матчах подряд с "Ювентус" в 2005 году. Поэтому уже в следующем матче против "Вероны" португалец может побить этот рекорд.

Роналду сыграл за "Ювентус" в 70 матчах, забив 50 голов. В чемпионате Италии он сыграл 50 матчей, отличившись 40 раз. Также он отдал 10 результативных передач.

В чемпионате Италии в Роналду 19 забитых голов (из них 7 – с пенальти). Однако ви не на первом месте в списке бомбардиров. Его опережает нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле, у которого 25 голов.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Футбол Спорт Рекорды Новости Спорта Ювентус Криштиану Роналду
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