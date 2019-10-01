Кривцов: Необязательный пенальти, команда проявила характер

Центральный защитник "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал первую победу "Шахтера" в Лиге чемпионов. "Горняки" на выезде победили "Аталанту".

В первом тайме Кривцов нарушил правила в собственной штрафной против Иличича, и арбитр назначил пенальти. Кривцов считает, что одиннадцатиметровый был необязательный.

Смотрите также: Результаты матчей Лиги чемпионов и видео голов

Положительные эмоции, команда проявила характер, проигрывая по ходу матча. Был необязательный пенальти, ошибка в центре поля была. Потом поняли, что игроки "Аталанты" играют персонально с каждым футболистом. Старались находить свободные зоны за спинами соперника, в принципе, это получалось. Удалось сегодня победить,

– цитирует Кривцова Tribuna.com.

Также Кривцов признался, что ему было сложно играть против нападающего "Аталанты" Сапаты.

Массивный, скоростной игрок. Знали, что у них впереди играют три квалифицированных футболиста - Иличич, Гомес. Нападающие хорошего уровня. Было непросто с ними играть, но оборона не на сто процентов, но со своей задачей справилась,

– резюмировал Сергей.

Защитник заявил, что "Шахтер" ехал за победой, и одолеть "Аталанту" на выезде – это хороший результат.

Как известно, "Шахтер" вырвал победу, забив гол в компенсированное время. Победу "горнякам" принес точный удар Манора Соломона.