Кризис преодолен: украинка Элина Свитолина уверенно вышла в 1/8 турнира в Мексике

Элина Свитолина преодолела 1/16 финала Открытого чемпионата Монтеррея, который проходит в Мексике. Украинка оказалась сильнее 25-летней черногорской теннисистки Данко Ковинич.

Элина Свитолина – Данка Ковинич 2:0 (6:3, 6:2)

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Это четвертая встреча между этими теннисистками, где преимущество в счете всех матчей имеет украинская теннисистка, в ее активе три победы над данк Ковинич.

Добавим, черногорская спортсменка занимает 88-ю строчку рейтинга WTA.

Следующей соперницей украинки в 1/8 финала соревнований станет белоруска Ольга Говорцова, которая в предыдущем раунде победила соперницу из США Кэролайн Доулхайд – 2:1 (3:6, 6:2, 6:1).

Отметим, что до этого Элина Свитолина в четырех турнирах нового сезона не смогла пройти дальше 1/16 финала. Пока лучшим результатом украинском в сезоне является четвертьфинал на турнире в Хуахине (Таиланд).

Элина Свитолина – Данка Ковиничи смотрите видео:

Monterrey Open – профессиональный женский теннисный международный турнир, который проводится на открытых хардовых кортах Монтеррея в Мексике. Первый турнир был проведен еще в далеком 2009 году.

Что известно об Ольге Говорцовой