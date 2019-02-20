Кролла о бое с Ломаченко: Верю, что смогу выиграть титул чемпиона мира

43 Читати новину українською
Энтони Кролла
Энтони Кролла / skysports.com

Британский боксер Энтони Кролла, который встретится с чемпионом мира WBA и WBO Василием Ломаченко, заявил, что верит в победу над украинцем.

Кролла назвал встречу с Ломаченко величайшим боем в его жизни.

Читайте также: Ломаченко готов завершить карьеру: боксер назвал главное условие

Я верю, что смогу снова выиграть титул чемпиона мира, и именно для этого я и бьюсь. Это самый большой бой, который можно было устроить для меня. Я его заслужил, я получил этот шанс не просто так. С тех пор как я потерял титул в поединке с Хорхе Линаресом, я вернулся и одержал три солидные победы,
– цитирует Кроллу Sky Sports.

"Я не выиграл в лотерее, получив бой с Василием Ломаченко, поэтому жду встречи с нетерпением. С возрастом я стал больше любить тренировки. Никто не является непобедимым. Это доказал сам Ломаченко. Он потерпел первое поражение в карьере довольно рано", – добавил британец.

Отметим, бой Ломаченко – Кролла официально состоится 12 апреля 2019 года. Стороны договорились без проведения торгов, которые переносились несколько раз.

Кто такой Энтони Кролла?32-летний боксер из Манчестера. Начал профессиональную карьеру в 2006 году и с тех пор провел на ринге 43 боя. В 34 из них Кролла отпраздновал победу (13 нокаутом) и еще три завершились вничью. В 2015-2016 году владел чемпионским поясом WBA, который он отдал Хорхе Линаресу. Потом был реванш, в котором британец снова проиграл. После этого выиграл еще три боя и снова стал претендентом на чемпионский пояс.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

 
blog_ava
Масленица 2019 в Украине: дата, традиции и что нельзя делать в этот праздник
сегодня
67991
Теги: Спорт Бокс Ломаченко – Кролла Василий Ломаченко
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Во время матча НХЛ шайба едва не попала комментатору в голову: головокружительное видео
сегодня 12:47 Во время матча НХЛ шайба едва не попала комментатору в голову: головокружительное видео
90
"Лион" и "Барселона" не сумели определить победителя в матче Лиги чемпионов: видео
сегодня 00:20 "Лион" и "Барселона" не сумели определить победителя в матче Лиги чемпионов: видео
189
На самом деле, большинство футболистов курит, – Руслан Ротань
19 февраля 21:26 На самом деле, большинство футболистов курит, – Руслан Ротань
183
Одни болельщики ведут себя нормально, а другие кричат "фашист", – Зозуля об игре в Испании
19 февраля 20:19 Одни болельщики ведут себя нормально, а другие кричат "фашист", – Зозуля об игре в Испании
149
Усик показал, как набирает массу для перехода в супертяжелую весовую категорию: фото
19 февраля 19:38 Усик показал, как набирает массу для перехода в супертяжелую весовую категорию: фото
421
Мораес готов принять гражданство Украины, Исмаили отказался от этой идеи
19 февраля 19:12 Мораес готов принять гражданство Украины, Исмаили отказался от этой идеи
188
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук