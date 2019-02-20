Кролла о бое с Ломаченко: Верю, что смогу выиграть титул чемпиона мира

Британский боксер Энтони Кролла, который встретится с чемпионом мира WBA и WBO Василием Ломаченко, заявил, что верит в победу над украинцем.

Кролла назвал встречу с Ломаченко величайшим боем в его жизни.

Читайте также: Ломаченко готов завершить карьеру: боксер назвал главное условие

Я верю, что смогу снова выиграть титул чемпиона мира, и именно для этого я и бьюсь. Это самый большой бой, который можно было устроить для меня. Я его заслужил, я получил этот шанс не просто так. С тех пор как я потерял титул в поединке с Хорхе Линаресом, я вернулся и одержал три солидные победы,

– цитирует Кроллу Sky Sports.

"Я не выиграл в лотерее, получив бой с Василием Ломаченко, поэтому жду встречи с нетерпением. С возрастом я стал больше любить тренировки. Никто не является непобедимым. Это доказал сам Ломаченко. Он потерпел первое поражение в карьере довольно рано", – добавил британец.

Отметим, бой Ломаченко – Кролла официально состоится 12 апреля 2019 года. Стороны договорились без проведения торгов, которые переносились несколько раз.

Кто такой Энтони Кролла?32-летний боксер из Манчестера. Начал профессиональную карьеру в 2006 году и с тех пор провел на ринге 43 боя. В 34 из них Кролла отпраздновал победу (13 нокаутом) и еще три завершились вничью. В 2015-2016 году владел чемпионским поясом WBA, который он отдал Хорхе Линаресу. Потом был реванш, в котором британец снова проиграл. После этого выиграл еще три боя и снова стал претендентом на чемпионский пояс.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram