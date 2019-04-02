Кролла показал подготовку к Ломаченко – лучшая форма, в которой я был в своей карьере: видео

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Энтони Кролла
Энтони Кролла / twitter.com/BBCSport

Уже меньше, чем через две недели украинский боксер Василий Ломаченко проведет обязательную защиту титулов WBA и WBO. Соперником украинца будет британец Энтони Кролла, который активно готовится к поединку.

Поединок состоится 12 апреля на арене "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).

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32-летний британский боксер активно готовится к бою с украинцем. Кролла уже заявлял, что у него мало шансов победить Василия, однако боксер верит, что может выиграть. Также Энтони назвал свое преимущество.

Сейчас боксер готовится к вылету в США, где и проведет бой против Ломаченко. В своем Instagram боксер поделился подготовкой к бою с украинцем.

"Последняя сессия ударов кулаками сделана сегодня перед вылетом в Штаты. Спасибо всем, кто помог мне подготовиться, и то, что я чувствую, является лучшей формой, в которой я был во всей своей карьере", – подписал Кролла видео.

Отметим, что букмекеры уже начали принимать ставки на бой Ломаченко с Кролла. Василий является фаворитом в этом бою.

Кто такой Энтони Кролла?​32-летний боксер из Манчестера. Начал профессиональную карьеру в 2006 году и с тех пор провел на ринге 43 боя. В 34 из них Кролла отпраздновал победу (13 нокаутом) и еще три завершились вничью. В 2015-2016 году владел чемпионским поясом WBA, который он отдал Хорхе Линаресу. Затем был реванш, в котором британец снова проиграл. После этого выиграл еще три боя и снова стал претендентом на чемпионский пояс.

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Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко Ломаченко – Кролла
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