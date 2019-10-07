Кровь залила Деревянченко глаз, но он сказал, что это не остановит его, – тренер украинца

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Сергей Деревянченко против Геннадия Головкина
Сергей Деревянченко против Геннадия Головкина / twitter.com/DAZN_USA

Тренер Сергея Деревянченко Андре Розье прокомментировал поединок украинца против Геннадия Головкина. Сергей проиграл Головкину решением судей.

Во втором раунде над правым глазом Деревянченко образовалось рассечение. Поэтому медики несколько раз осматривали украинца и могли остановить бой.

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Андре Розье уверен, что Сергей боксировал бы лучше, если бы рассечения не было.

Оно вдохновляло его. Кровь заливала ему глаза, но он сказал, что это не остановит его на пути к победе. И он бился еще настойчивее,
– цитирует Розье vRINGe.com.

Также Розье заявил, что он расстроен из-за поражения Деревянченко.

Я огорчен. Я хотел, чтобы мой парень ушел с ринга с титулом чемпиона мира, как и должен был. Он так тяжело работал, чтобы добраться сюда. Мы будем делать то, что необходимо, чтобы получить еще одну возможность,
– добавил Андре.

Спорт24 писал, что Головкин сомнительным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал титулы IBF и IBO.

Известные американские боксеры считают, что победителем боя является именно украинец. Также ряд авторитетных СМИ назвали Деревянченко победителем ожесточенного поединка.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Бокс Сергей Деревянченко Деревянченко – Головкин
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