Круче, чем секс: тренер БАТЭ прокомментировал сенсационную победу над "Арсеналом"

Тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал победу над "Арсеналом" в первом матче 1/16 Лиги Европы.

Алексей Бага просто сиял после сенсационной победы его клуба.

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Понятно, что в Лондоне нам будет непросто. Сделали маленький шаг для выхода в следующий раунд. Ждем тяжелую игру. На 90% угадали состав. Ни одного сюрприза Эмери не преподнес. Даже вдесятером "Арсенал" цеплялся за мяч, мог забить. Эта победа – круче, чем секс,

– сказал Бага.

БАТЭ продумал подготовку к ответному матчу 21-го февраля. В пятницу утром команда уже улетела в Лондон, где проведет сбор.

Спорт 24 сообщал, что 14 февраля, на футбольных полях Старого Света состоялись первые поединки 1/16 финала Лиги Европы. В частности, киевское "Динамо" в Греции вырвало ничью у "Олимпиакоса", а донецкий "Шахтер", почти весь поединок в Харькове играя в меньшинстве, дважды отыгрался в матче с "Айнтрахтом".

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