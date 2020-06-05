Российский тренер Юрий Семин в третий раз может возглавить киевское "Динамо". Первое "пришествие" 73-летнего специалиста было успешным для "Динамо", однако второе завершилось отставкой.

Семин впервые возглавлял "Динамо" в период с 2007 по 2009 год, пишет 24 канал. Этот период был самым успешным в его киевской карьере.

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Семин с "Динамо" выиграл чемпионат Украины и вывел киевлян в полуфинал Кубка УЕФА, в котором проиграл "Шахтеру".

После сезона 2008/2009 Семин решил вернуться в московский "Локомотив".

Второй раз Семин возглавил "Динамо" в 2010 году и работал в клубе до сентября 2012 года. За это время он выиграл только Суперкубок Украины.

Почему "Динамо" уволило Семина

Если первая отставка Семина произошла из-за его желания вернуться в "Локомотив", то в следующий раз его уволило "Динамо".

Последней каплей терпения руководства киевлян стало самое разгромное поражение в истории противостояний с "Шахтером".

В 1/16 финала Кубка Украины сезона 2012/2013 "Динамо" на "Донбасс Арене" уступило "горнякам" со счетом 4:1.

"Шахтер" побеждал "Динамо" в чемпионате Украины со счетом 3:0, однако 4:1 – это самое крупное поражение "Динамо" во встречах с "горняками".

После этого команду возглавил Олег Блохин. И выгоды от этого не было. Через сезон "бело-синие" заняли четвёртое место в чемпионате Украины, что стало еще одним антирекордом.

Шахтер – Динамо обзор 1/16 финала Кубка Украины