Крымский татарин играет в финале Восточной конференции НБА: необычная история Эрсана Ильясова

"Милуоки Бакс" вышли в финал Восточной конференции НБА. Там команда противостоит "Торонто Рэпторс". Помогает им в этом Эрсан Ильясова. Он крымский татарин. Но у его истории немало "темных пятен".

Эрсан Ильясова родился 15 мая 1987 года в турецком Эскишехире. Но об этом стало известно только в 2002 году. Именно тогда Семсеттин Бюлют зарегистрировал своего сына. Почему он не сделал этого раньше – неизвестно. Но почти сразу после этого Эрсан Ильясова был заявлен за сборную Турции U-16.

После этого к делу присоединилась Федерация баскетбола Узбекистана. Там заявили, что Эрсан Ильясова на самом деле Арсен Ильясов. И что родился он не в 1987 году, а на три года раньше в Бухаре в семье крымских татар. И в августе 2002 года он уехал в Турцию, где его через месяц и зарегистрировали как Ерсана Ильясова. Была подана официальная жалоба. Узбеки доказывали, что родителями баскетболиста являются крымские татары Анвар и Иралия. Их депортировали в Узбекистан из Крыма после 1944 года решением Сталина. Об этом впоследствии писало и "Радио Свобода", указывая, что они впоследствии вернулись в Крым. Это было еще в 2012 году, до оккупации полуострова Россией. Где они проживают сейчас – неизвестно.

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Но жалобу отклонили. И Эрсан Ильясова продолжил выступать за сборную Турции, где стал одним из лучших в ее составе на молодежном Евро-2016.

Эрсан Ильясова приезжал и в Украину. Правда как игрок сборной Турции, когда его команда играла против сборной Украины в Киеве 13 сентября 2008 года. Именно тогда он и встретился с родителями.

"Мы гордимся Эрсаном. Матч в Украине дал возможность встретиться с сыном. Стараемся не пропускать его матчи и, если удается, присутствовать на них", – цитирует родителей издание QHA.

Эрсан Ильясова сейчас игрок ротации "Милуоки Бакс", играет на позиции тяжелого форварда. В этом плей-офф НБА он в среднем получает 18,5 минуты за матч, набирая за это время 6,2 очка. Его команда вышла в Финал Восточной конференции, где противостоит "Торонто". Это его шестой клуб в НБА и третий приход в "Милуоки". До этого были "Детройт", "Орландо", "Оклахома", "Филадельфия" и "Атланта". Кроме этого Эрсан успел поиграть в "Барселоне" и "Анадолу Эфес".

По материалам Tribuna.com