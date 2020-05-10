В Крыму тренер по MMA избил продавщицу из-за медицинской маски: видео

В поселке Новый Свет, что в Крыму, российский тренер по ММА (смешанные единоборства) избил продавщицу. Женщина попросила мужчину надеть медицинскую маску из-за пандемии коронавируса и поплатилась за это собственным здоровьем.

Сотрудница магазина обратилась к мужчине и его спутнице с просьбой одеть средство индивидуальной защиты. В противном случае их отказывались обслуживать, информирует ForPost.

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Однако подруга тренера по ММА настаивала на том, чтобы ей продали товар. Диалог перешел в перепалку, который записала камера видеонаблюдения.

"Он стал кричать и плюнул мне в лицо, и сразу они быстро стали выходить. Я бросила им под ноги банку с консервированными помидорами, догнала его и сказала, чтобы он ждал, что я буду вызывать полицию.

Он начал бить меня кулаком по лицу, по голове, бил ногами, коленями. В госпитализации отказали из-за ситуации с коронавирусом. Я все понимаю – это вынужденная мера. Сейчас я дома на больничном", – рассказала потерпевшая Гузель Окорокова.

Женщина рассказала, что у нее гематомы на лице и животе.

"Когда уколы отошли, голова начала болеть, тошнило и голова идет кругом, грудь сильно болела, было трудно дышать", – отметила Гузель.



Гузель Окорокова / Фото sevastopol.su

Свидетелями конфликта стали многочисленные прохожие, рядом оказался участковый. Потерпевшая написала заявление в полицию.

"Выяснилось, что мужчина тренер ММА, который приехал из Санкт-Петербурга к друзьям в Крым, но виноват в этой ситуации не только он, а и его спутница, которая выступала в роли провокатора", – заявили владельцы магазина.

Смотрите видео инцидента

Фамилия тренера не сообщается.

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