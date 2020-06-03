Об этом сообщила Федерация гандбола Украины на своей странице в Facebook.

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32 участника будут разбиты на восемь групп по четыре в каждой. Первый тур отборочного турнира состоится 4-5 ноября этого года.

В целом в Евро примут участие 24 национальные команды. 20 из которых определятся в квалификации и еще четыре, которые займут третьи места в своих группах.

Венгрия и Словакия будут принимать финальный турнир Евро-2022.

Распределение стран по корзинах

Корзина 1: Норвегия, Швеция, Дания, Германия, Франция, Словения, Чехия, Исландия.

Корзина 2: Австрия, Беларусь, Португалия, Северная Македония, Сербия, Россия, Черногория, Нидерланды.

Корзина 3: Украина, Швейцария, Литва, Румыния, Босния и Герцеговина, Латвия, Польша, Бельгия.

Корзина 4: Финляндия, Италия, Турция, Израиль, Эстония, Греция, Косово, Фарерские острова.

Добавим, что национальная мужская сборная Украины пять раз участвовала в финальной части Евро. Наивысшим достижением ребят было 11-е место в Швеции.

Сборная Испании (2 титула) – действующие чемпионы Европы, а наиболее успешной национальной командой является Швеция (4 титула).