Кто будет выступать в УПЛ в следующем сезоне: в организации выступили с заявлением

В Украине еще не закончился футбольный сезон. Команды играют переходные матчи за право выступить в УПЛ следующего сезона. Но кроме спортивного принципа, состав команд УПЛ на следующий сезон может быть сформирован и на кабинетном уровне.

Дело в том, что донецкий "Олимпик" может не получить аттестат на участие в УПЛ на следующий сезон. Следовательно. его место должна занять одна из команд, которая разместилась после него – львовские "Карпаты" или одесский "Черноморец". Хотя некоторые СМИ сообщают, что остаться в УПЛ может и "Арсенал-Киев", несмотря на то, что "канониры" заняли последнее место в турнирной таблице и напрямую вылетели в Первую лигу.

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Стоит отметить, что решение о составе участников УПЛ принимается на общем собрании клубов. Поэтому в УПЛ заявили, что пока никакого решения не приняли.

"Согласно уставу УПЛ и регламенту соревнований, вопрос о составе участников УПЛ на сезон 2019/20 будет решен общим собранием участников УПЛ после завершения текущего сезона. Такое решение будет принято исходя из результатов чемпионата УПЛ сезона 2018/19 и результатов процедуры аттестации футбольных клубов, в том числе с учетом окончательного решения компетентных органов УАФ относительно аттестата ФК "Олимпик" на право участия в соревнованиях УПЛ", – говорится в заявлении на сайте УПЛ.

Стоит добавить, что уже состоялись первые переходные матчи за право выступить в УПЛ. Львовские "Карпаты" сыграли вничью 0:0 с луцкой "Волынью". Вничью закончился и матч между одесским "Черноморцем" и "Колосом" из Ковалевки.