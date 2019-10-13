Кто должен стать следующим соперником Усика? Опрос

Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелом весе. Украинский боксер прогнозируемо победил американского ветерана Чазза Уизерспуна.

Теперь Усик имеет шанс уже в следующем поединке завоевать титул чемпиона мира. Александр является официальным претендентом на пояс WBO. Им владеет Энди Руис, однако мексиканец уже в декабре проведет реванш с Энтони Джошуа.

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Также Усик высказывался, что хотел бы встретиться с Деонтеем Уайлдером, который владеет титулом WBC. И эксперты считают, что Усику еще рано биться с топ-боксерами и следует провести промежуточный бой.

Супертяжи Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри считают Усика слишком маленьким для хэвивейта и пока не хотят драться с украинцем.