Кто думает, что коронавирус – шутка, то вы идиоты, – звезда сборной Украины Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский сейчас находится в Италии, в одном из эпицентров распространения коронавируса.

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Руслан Малиновский во время прямой трансляции в Instagram высказался про коронавирус и отношение к тем, кто не считает это серьезной проблемой.

"Две медсестры в Италии покончили с собой. Сложно видеть столько смертей. Все, что пишут об Италии в интернете, – правда. Кто думает, что коронавирус – это шутка, то вы идиоты. Смотрите передачи о море, а то везде один негатив", – приводит слова Малиновского Футбол24.

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Италия – на втором месте в мире по количеству инфицированных коронавирусом. В стране зафиксировано более 101 тысячи больных.

От COVID-19 в Италии умерло 11591 человек (по состоянию на 31 марта). По этому показателю страна на первом месте в мире.

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