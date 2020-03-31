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Кто думает, что коронавирус – шутка, то вы идиоты, – звезда сборной Украины Руслан Малиновский

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Руслан Малиновский / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский сейчас находится в Италии, в одном из эпицентров распространения коронавируса.

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Руслан Малиновский во время прямой трансляции в Instagram высказался про коронавирус и отношение к тем, кто не считает это серьезной проблемой.

"Две медсестры в Италии покончили с собой. Сложно видеть столько смертей. Все, что пишут об Италии в интернете, – правда. Кто думает, что коронавирус – это шутка, то вы идиоты. Смотрите передачи о море, а то везде один негатив", – приводит слова Малиновского Футбол24.

В то же время Это не шутки: инфицированный коронавирусом игрок сборной Украины обратился к людям – видео

  • Италия – на втором месте в мире по количеству инфицированных коронавирусом. В стране зафиксировано более 101 тысячи больных.
  • От COVID-19 в Италии умерло 11591 человек (по состоянию на 31 марта). По этому показателю страна на первом месте в мире.

Правила поведения во время карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости Спорта Спорт Руслан Малиновский Футбол
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