Кто победит в бою Денис Беринчик – Патрицио Лопес Морено: опрос

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Денис Беринчик – Патрицио Лопес Морено: опрос
Денис Беринчик – Патрицио Лопес Морено: опрос

Украинский боксер Денис Беринчик и представитель Мексики Патрицио Лопес Морено в субботу, 5 октября, выйдут в ринг в бою за звание Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.

Это будет главным боем вечера "K2 Promotions Ukraine" в ТРЦ "Терминал" в Броварах. В андеркарде боксерского шоу состоятся два поединка с участием украинцев. Олег Малиновский (24-0-0, 7 КО) встретится в ринге с эксчемпионом Италии Витторио Парринелло (11-3-0, 2 КО). А Дмитрию Митрофанову (6-0-1, 4 КО) будет противостоять сербский боксер Новак Радулович (9-4-1, 4 КО).

Читайте также: Денис Беринчик – Патрицио Лопес Морено: где смотреть боксерский бой

Предлагаем читателям Спорт24 определить, чем закончится бой Дениса Беринчика против Патрицио Лопеса Морено.

 

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Денис Беринчик Спорт Бокс
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