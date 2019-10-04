Кто победит в бою Деревянченко – Головкин: опрос

Украинский боксер Сергей Деревянченко в ночь с 5 на 6 октября будет сражаться за два чемпионских пояса – IBF и IBO в среднем весе. Его соперником будет мощный казахский боец Геннадий Головкин.

Изначально боксеры должны были драться только за пояс IBF. Им владел мексиканец Сауль "Канело" Альварес. И должен был провести защиту титула против украинца Деревянченко. Однако сторонам не удалось договориться о бое, поэтому у Альвареса забрали чемпионский пояс и объявили его вакантным. Именно его и разыграют Головкин и Деревянченко в Нью-Йорке. Читайте также: Головкин – Деревянченко: анонс чемпионского боя Предлагаем читателям Спор24 определить, чем закончится бой Деревянченко против Головкина.