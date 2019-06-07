Кто победит в матче Украина – Сербия: опрос

В пятницу, 7 июня, сборные Украины и Сербии сыграют матч квалификации на Чемпионат Европы 2020. Предлагаем читателям Спорт24 назвать победителя матча.

Сборные Украины и Сербии до этого играли между собой трижды. И во всех трех матчах победу одержали украинцы с общим счетом 5:0.

Читайте также: Украина – Сербия: анонс матча квалификации Евро-2020

Но в матче на "Арене Львов" украинцы не будут фаворитами. Букмекеры оценивают шансы обеих команд как равные (с незначительным перевесом в пользу украинцев).

При этом обе сборные понесли потери перед матчем. За украинцев не сыграет Андрей Ярмоленко, который так и не приобрел необходимой формы. У сербов – Сергей Милинкович-Савич.

Читайте также: Радикалы и братья России: кто такие фанаты сборной Сербии и что от них ждать во Львове

Предлагаем вам ответить на вопрос: как закончится матч между сборными Украины и Сербии