Кто победит в матче Украина – Сербия: опрос
В пятницу, 7 июня, сборные Украины и Сербии сыграют матч квалификации на Чемпионат Европы 2020. Предлагаем читателям Спорт24 назвать победителя матча.
Сборные Украины и Сербии до этого играли между собой трижды. И во всех трех матчах победу одержали украинцы с общим счетом 5:0.
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Но в матче на "Арене Львов" украинцы не будут фаворитами. Букмекеры оценивают шансы обеих команд как равные (с незначительным перевесом в пользу украинцев).
При этом обе сборные понесли потери перед матчем. За украинцев не сыграет Андрей Ярмоленко, который так и не приобрел необходимой формы. У сербов – Сергей Милинкович-Савич.
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Предлагаем вам ответить на вопрос: как закончится матч между сборными Украины и Сербии