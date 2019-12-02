Кто получит "Золотой мяч"? Опрос

2 декабря будет назван обладатель "Золотого мяча" по версии журнала France Football. Церемония награждения состоится в Париже (Франция). Начало церемонии в 21:30 по киевскому времени.

Главными претендентами на награду являются лидер "Барселоны" Лионель Месси, центрбэк "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк и звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

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По мнению букмекеров, больше всего шансов выиграть награду лучшего футболиста сезона у ван Дейка. В прошлом сезоне голландец с "Ливерпулем" выиграл Лигу чемпионов.

Однако ряд СМИ опубликовали результаты голосования, согласно которым победителем стал Лионель Месси. Этот "Золотой мяч" может стать для Лео рекордным шестым.

Кроме "Золотого мяча", 2 декабря будет вручена награда лучшему игроку в возрасте до 21 года – трофей Копа, а также впервые будет вручен приз имени Льва Яшина, который достанется лучшему вратарю мира.

Результаты церемонии – читайте на сайте Спорт24.