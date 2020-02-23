Кто самый сильный боксер супертяжелого веса? Опрос

В ночь на 23 февраля состоялся один из наиболее ожидаемых поединков 2020 года. Американец Деонтей Уайлдер потерял чемпионский титул WBC в супертяжелом весе. Новым чемпионом стал британец Тайсон Фьюри.

31-летний Фьюри-первый в истории боксер, владевший всеми титулами в супертяжелом весе. Впрочем, сейчас у Тайсона только пояс WBC.

Как это было: Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера и стал новым чемпионом WBC: видео боя

Другие пояса, WBA, WBO, IBF, IBO, принадлежат другому британцу-Энтони Джошуа. Претендентами на два титула Энтони являются украинец Александр Усик и болгарин Кубрат Пулев.

С последним Джошуа уже почти договорился о бое, который состоится летом. При этом Усик все еще ждет шанса встретиться за титул WBO.

Вместе с тем, промоутер Джошуа Эдди Хирн хочет, чтобы в 2020 году состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Таким образом, уже в этом году боксерский мир может получить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.