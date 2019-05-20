Кто сыграет в группе Лиги чемпионов следующего сезона

Чемпионаты европейских стран подходят к концу. В некоторых странах уже известны чемпионы. А также команды, которые в следующем сезоне выступят в групповом этапе Лиги чемпионов. Среди них и донецкий "Шахтер".

В целом прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов получат 26 команд. Еще шесть путевок разыграют в квалификации. Уже точно известны имена 22 клубов, которые выступят в ЛЧ.

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Команды, которые сыграют в группе Лиги чемпионов 2019-2020

Испания: "Барселона", "Атлетико", "Реал" (Мадрид), "Валенсия"

Англия: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм"

Италия: "Ювентус", "Наполи",

Германия: "Бавария", "Боруссия" (Дортмунд), "СБ Лейпциг", "Байер"

Франция: "Пари Сен-Жермен", "Лилль"

Россия: "Зенит"

Португалия: "Бенфика"

Украина: "Шахтёр"

Бельгия: "Генк"

Турция: "Галатасарай"

Австрия: "Зальцбург"

Пока не определена ситуация в Италии. Там на две путевки претендуют "Аталанта", "Интер" и "Милан". На еще одну путевку от России претендуют "Локомотив" и "Краснодар".

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Также в групповой этап напрямую выходит победитель Лиги Европы. Этой командой может стать английский "Арсенал". "Челси", который тоже сыграет в финале, гарантировал себе попадание в ЛЧ через чемпионат Англии.