Кто сыграет в группе Лиги чемпионов следующего сезона

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Лига чемпионов 2019-2020
Лига чемпионов 2019-2020

Чемпионаты европейских стран подходят к концу. В некоторых странах уже известны чемпионы. А также команды, которые в следующем сезоне выступят в групповом этапе Лиги чемпионов. Среди них и донецкий "Шахтер".

В целом прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов получат 26 команд. Еще шесть путевок разыграют в квалификации. Уже точно известны имена 22 клубов, которые выступят в ЛЧ.

К слову: Как выглядит мяч Лиги чемпионов на следующий сезон: опубликовано фото

Команды, которые сыграют в группе Лиги чемпионов 2019-2020

Испания: "Барселона", "Атлетико", "Реал" (Мадрид), "Валенсия"
Англия: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм"
Италия: "Ювентус", "Наполи",
Германия: "Бавария", "Боруссия" (Дортмунд), "СБ Лейпциг", "Байер"
Франция: "Пари Сен-Жермен", "Лилль"
Россия: "Зенит"
Португалия: "Бенфика"
Украина: "Шахтёр"
Бельгия: "Генк"
Турция: "Галатасарай"
Австрия: "Зальцбург"

Пока не определена ситуация в Италии. Там на две путевки претендуют "Аталанта", "Интер" и "Милан". На еще одну путевку от России претендуют "Локомотив" и "Краснодар".

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Также в групповой этап напрямую выходит победитель Лиги Европы. Этой командой может стать английский "Арсенал". "Челси", который тоже сыграет в финале, гарантировал себе попадание в ЛЧ через чемпионат Англии.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига чемпионов
Источник: 24 канал
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