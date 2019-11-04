Кто такая новая девушка Дениса Попова: сексуальная вице-мисс Украина (фото)

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Денис Попов с девушкой
Денис Попов с девушкой / Иван Вербицкий (Главком)

После матча "Динамо" – "Львов" некоторые внимательные зрители стали свидетелями милой сценки с участием футболиста "Динамо" Дениса Попова и очаровательной девушки.

Прекрасную незнакомку, покорившую сердце Дениса, зовут Елизавета Маруняк и она Vice Miss Ukraine Universe 2019.

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Ей 19 лет. Родилась в Киеве. 3 года занималась цирковым искусством и выступала в цирке, 10 лет – художественной гимнастикой. Сейчас учится в польском университете им. Лазарского. Карьера модели и телеведущей у Елизаветы началась в 2018 году.

Популярность получила в этом году, став первой вице-мисс Киева на конкурсе красоты Мисс Киев-2019. В октябре 2019 выиграла титул Vice-Miss Ukraine Universe 2019.


Девушка Дениса Попова Елизавета Маруняк / Фото: Соцсети

Заметим, что во время молодежного чемпионата мира в Польше, на котором сборная Украины летом этого года сенсационно стала чемпионом, Денис Попов обнимался с другой девушкой. Блондинкой.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо
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