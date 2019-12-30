Кто управляет современным боксом: топ-10 главных промоутеров

Чтобы снискать успех на профессиональном ринге, для боксера бывает мало чисто бойцовских умений. Важно понимать, что бокс – это не только спорт, но и шоу. Для того, чтобы не упустить свой талант, годами поднимаясь в рейтингах, или, даже выйдя на уровень чемпионских боев, не остаться бедным бойцом, который живет от гонорара к гонорару, очень важным является правильный выбор промоутера.

Сейчас в боксерском мире существует несколько десятков промоутеров разного уровня. Мы выделили для вас 10 самых влиятельных.

Читайте также: Итоги боксерского года для украинцев: от невероятных побед до обидных поражений

10. Александр Красюк, К-2 Promotions

Начнем с отечественной промоутерской компании, основанной братьями Кличко. Ее руководитель – Александр Красюк. Занимается делами Александра Усика, Дениса Беринчика и многих других украинских боксеров. По словам Красюка, есть планы на расширение, планируют проводить бои с участием боксеров из стран Средней Азии и Кавказа.



Александр Красюк и Виталий Кличко (фото: Телеграф)

Сейчас компания не находится на таком уровне, как во времена выступлений Виталия и Владимира. Однако регулярно подпитывается новыми украинскими боксерами, которые переходят в профессиональный бокс после завершения своей любительской карьеры.

Читайте также: Топ-5 непобедимых украинских боксеров, которые могут стать чемпионами мира

9. Дон Кинг, Don King Production

Его называют крестным отцом американского профи-бокса. Он организовывал боксерские поединки для Мухаммеда Али, Майка Тайсона, Ларри Холмса, Леннокса Льюиса и многих других выдающихся боксеров. Именно Дон Кинг напрямую причастен к поединкам, которые стали уже легендарными – это "Грохот в Джунглях" и "Триллер в Маниле".



Дон Кинг (фото: tsminteractive.com)

Дон мастер в ведении переговоров и в манипулировании боксерами. Его точно нельзя назвать самым честным промоутером. Он прославился различными коррупционными схемами. Много раз на Кинга подавали в суд, однако ему всегда удавалось выйти сухим из воды. О нем снимали фильмы, писали книги. Сейчас он имеет не меньшую славу, чем большинство его подопечных. Кроме того, разными путями выдающийся промоутер смог нажить огромное состояние. Это позволило ему в 88-летнем возрасте немного отойти от дел.

Стоит увидеть: Лучшие нокауты 2019 года: видео

8. Вильфрид Зауэрланд, Sauerland Event

Немецкий промоутер, который в одно время также занимался делами российских супертяжей: Николая Валуева и Александра Поветкина. Больше всего прославился сотрудничеством с Марком Хуком. После спада карьеры последнего серьезных подопечных пока не имеет.



Вильфрид Зауэрланд (фото: FightNews)

7. Кэти Дува, Main Events

Единственная женщина в этом списке. Активно началась заниматься этим бизнесом после смерти мужа Дэна в 1996 году. Дэн Дува же в свою очередь получил этот бизнес в наследство от отца Лу Дувы, который за свои промоутерские успехи был внесен в Международный зал славы бокса.



Кэти Дува (фото: New Jersey Business Magazine)

В течение 20 лет Кэти достойно конкурирует с сильными и жестокими мужчинами в этом непростом бизнесе. Она плодотворно поработала с Эвандером Холифилдом еще в 90-х годах. Среди украинских боксеров помогала дойти до чемпионского боя супертяжу Вячеславу Глазкову. Сейчас главный боец Main Events – россиянин Сергей Ковалев.

6. Флойд Мейвезер, Mayweather Promotions

Самый богатый спортсмен мира всех времен продолжает активно обогащаться и после окончания своих выступлений. Он является боссом Mayweather Promotions, на контракте у которой выступает десяток элитных боксеров.

К слову: Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия: на каком месте Майвезер

Самая большая звезда Флойда – легковес Джервонта Дэвис. Мейвезер верит, что Джервонта сможет побить Василия Ломаченко. Кроме Дэвиса, к команде звездного американца относятся: Баду Джек, Эдриен Броунер.



Флойд Мейвезер (фото: Telegraph)

5. Фрэнк Уоррен, Queensberry Promotions

Второй по влиятельности британский промоутер. Сейчас его главными протеже являются проспекты хэвивейта Даниэль Дюбуа, Джозеф Джойс, Натан Горман, полутяжеловес Энтони Ярд, младший брат Тайсона Фьюри Томми. До недавнего времени он руководил и делами старшего брата, но "Цыганский король" перешел в Top Rank Боба Арума.

Читайте также: Даниэль Дюбуа – новая грозная сила супертяжелого веса



Фрэнк Уоррен (фото: fightnews.info)

4. Эл Хэймон, Premier Boxing Champions.

Серый кардинал современных кулачных боев. Его редко можно увидеть на публике, в интернете много его фотографий, но это не мешает Хэймону быть одним из самых влиятельных людей в боксе.

Закончив с отличием Гарвардский университет в 1977 году, сначала занялся организацией музыкальных концертов. Он работал со многими известными исполнителями: Уитни Хьюстон, Джанет Джексон, МС Хамер и многими другими. За 19 лет он организовал около 500 концертов и заработал более 200 миллионов долларов.



Эл Хэймон (фото: sportarena.com)

Боксом начал заниматься в 90-х годах. Не последнюю роль в этом сыграл его брат, который закончил свою боксерскую карьеру и начал работать менеджером. Ум помог разработать нестандартный подход к новому делу, что сразу обеспечило успех. Эл не работал по схемам старых промоутеров, а вел себя более честно со своими клиентами. Он брал фиксированный процент от доходов, это сразу потянуло к нему многих звездных атлетов.

Под вывеской Premier Boxing выступают сотни лучших боксеров: Деонтей Уайлдер, Энди Руис, Эррол Спенс, Кейт Турман, Жермел Чарло, Роберт Истер и много других.

Читайте также: Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности, который может сразиться с Усиком

3. Оскар Де Ла Хойя Golden Boy Promotions

Американец с мексиканской кровью еще во времена своей победы на Олимпиаде получил прозвище "Золотого мальчика", после окончания карьеры он основал одноименный промоушен.



Оскар Де Ла Хойя (фото: peoples.ru)

Главная звезда его компании это, без сомнения, Сауль Альварес. Только сотрудничество с этим одним бойцом приносит миллионы долларов. Это и не удивительно, поскольку Сауль является вторым самым зарабатывающим боксером современности. Кроме Альвареса, Де Ла Хойя ведет дела еще многих успешных боксеров. Как правило, большинство из них имеют латинскую кровь. Одна из новых звезд Golden Boy – Райан Гарсия, который планирует достичь уровня Альвареса и самого Оскара.

Читайте также: Сауль Альварес: как стать чемпионом мира по боксу в трех весовых категориях

2. Боб Арум Top Rank

88-летний промоутер не теряет энергии и сейчас продолжает рулить боксом, не хуже, чем его молодые конкуренты.

Боб Роберт Арум родился 8 декабря 1931 года в Бруклине. Его отец и мать имели еврейские корни. Папа занимал должность помощника окружного прокурора. Именно в юриспруденции себя и видел молодой Боб. Сначала учился в Нью-Йоркском университете. Далее он поступил в Гарвард, который окончил с отличием, был одним из лучших студентов. Успел поработать в Министерстве юстиции США. Боксом начал интересоваться в 1965 году. Тогда он впервые помог организовать боксерский вечер. В 1973 году совместно с менеджером Мухаммеда Али Джарбиром Гербертом Мухамедом он создает один из крупнейших промоушенов всех времен – компанию Top Rank.



Василий Ломаченко и Боб Арум (фото: Getty Images)

На контракте у нее находились половина членов Всемирного зала славы бокса. Это Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Оскар Де Ла Хойя, Джо Фрейзер, Джордж Форман, Роберто Дюран, Шугар Рэй Леонард, Хулио Сезар Чавес, Мигель Котто. Сейчас Боб имеет своего представителя практически в каждой весовой категории. Наиболее выдающиеся боксеры: Тайсон Фьюри, Кубрат Пулев, Артур Бетербиев, Теренс Кроуфорд, Шакур Стивенсон. Именно Боб Арум занимается делами наших Василия Ломаченко, Александра Гвоздика, Виктора Постола.

1. Эдди Хирн, Matchroom Boxing

Главный промоутер современности, Эдди Хирн, возглавляет Matchroom Boxing. Возможность управлять компанией он получил от отца Барри Хирна, который решил передать бизнес-дела в руки сына. Первым боксером, с которым работал Эдди, был Дэвид Хэй. Сотрудничество вышло удачным, и со временем промоушен пополнил свои ряды большим количеством лучших боксеров.



Эдди Хирн (фото: BoxingNews)

Без сомнения, главным бриллиантом компании является чемпион супертяжелого веса Энтони Джошуа. Сотрудничество с ним позволило заключить "контракт на миллиард" с телеканалом DAZN. Согласно этому договору, Хирн должен в течение 2 лет организовывать по 32 боксерских вечера, 16 из них в Америке, 16 в Британии.

Читайте также: Энтони Джошуа – история парня с завода, который побил Кличко и во второй раз стал чемпионом мира

Молодой промоутер завербовал в свои ряды Геннадия Головкина, Александра Усика, Калума Смита, Дэвина Хейни, Дилиана Уайта, Филиппа Хрговича, Дмитрия Бивола. Кроме того, его подопечными являются звезды женского бокса: Кэти Тейлор и Сесилия Брекхус.