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Кубинский боксер хочет встретиться с Усиком за титул WBO

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Фрэнк Санчес / .skysports.com

В команде перспективного боксера Фрэнка Санчеса надеются получить бой с Александром Усиком. В команде Санчеса считают, что бой с Усиком будет за титул WBO.

Менеджер Санчеса Майк Борао считает, что Усик в течение года завладеет титулом WBO. Сейчас пояс у Энтони Джошуа, а украинец является официальным претендентом.

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Это просто предположение, но я думаю, что в течение следующих 12 месяцев Усик завладеет вакантным титулом WBO в супертяжелом весе,
– цитирует Борао Sky Sports.

По мнению менеджера Санчеса, его подопечный находится в хорошей позиции, чтобы подраться с Усиком за пояс WBO.

Впрочем, он считает, что Фрэнку сначала нужно победить против шестого номера рейтинга WBO Джуниора Фа или седьмого – Майкла Хантера.

К слову, с Хантером украинец Усик встречался в рамках первого тяжелого веса и одержал победу.

"Как только бокс вернется в привычное русло, мы постараемся встретиться с одним из молодых бойцов топ-10 рейтинга. Все для того, чтобы укрепить свои претензии на чемпионский титул", – резюмировал Майк Борао.

Что известно о Санчесе? 27-летний кубинский боксер. На профессиональном ринге Фрэнк провел 15 поединков и все выиграл. Один бой кубинца не состоялся, ведь соперник Санчеса вытолкнул его с ринга. Среди профессионалов чемпион по версии WBC Continental America.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Бокс Спорт Новости Спорта Александр Усик
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