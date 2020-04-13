Кубинский боксер хочет встретиться с Усиком за титул WBO
В команде перспективного боксера Фрэнка Санчеса надеются получить бой с Александром Усиком. В команде Санчеса считают, что бой с Усиком будет за титул WBO.
Менеджер Санчеса Майк Борао считает, что Усик в течение года завладеет титулом WBO. Сейчас пояс у Энтони Джошуа, а украинец является официальным претендентом.
Смотрите также Усику на заметку: нокауты Дерека Чисоры – видео
Это просто предположение, но я думаю, что в течение следующих 12 месяцев Усик завладеет вакантным титулом WBO в супертяжелом весе,
– цитирует Борао Sky Sports.
По мнению менеджера Санчеса, его подопечный находится в хорошей позиции, чтобы подраться с Усиком за пояс WBO.
Впрочем, он считает, что Фрэнку сначала нужно победить против шестого номера рейтинга WBO Джуниора Фа или седьмого – Майкла Хантера.
К слову, с Хантером украинец Усик встречался в рамках первого тяжелого веса и одержал победу.
"Как только бокс вернется в привычное русло, мы постараемся встретиться с одним из молодых бойцов топ-10 рейтинга. Все для того, чтобы укрепить свои претензии на чемпионский титул", – резюмировал Майк Борао.
Что известно о Санчесе? 27-летний кубинский боксер. На профессиональном ринге Фрэнк провел 15 поединков и все выиграл. Один бой кубинца не состоялся, ведь соперник Санчеса вытолкнул его с ринга. Среди профессионалов чемпион по версии WBC Continental America.
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Читайте также
-
Президент "Динамо" предлагает революционное изменение в чемпионате Украинысегодня , 15:07
-
В Испании заявили, что "Барселона" находится на грани экономического и морального банкротствасегодня , 11:53
-
Стала известна дата возобновления чемпионата Украины по футболусегодня , 18:33
-
Нас просто пытаются запугать: знаменитый боксер удивил заявлением о коронавирусесегодня , 14:18
-
Гол Милевского помог "Динамо" одержать волевую победу в чемпионате Беларуси: видеосегодня , 10:11
-
Усику на заметку: нокауты Дерека Чисоры – видеосегодня , 17:24