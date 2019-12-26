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Кубинского боксера застрелили после боя

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Кубинского боксера застрелили после боя / elnuevoherald.com

Кубинского боксера Йендриса Родригеса Вальдеса застрелили через несколько дней после поединка. Вальдеса смертельно ранили в ходе словесного конфликта на свиноферме в Майами (США).

Как пишут СМИ, боксер подрабатывал на свиноферме, забивая животных в предновогодний период.

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Владелец Moro's Boxing Gym Осмири Фернандес подтвердил смерть боксера. Именно он заявил, что кубинец имел словесную перепалку: "Утром какой-то трусливый дегенерат забрал жизнь у одного из наших боксеров".

В эту субботу он провел один из лучших боев в своей профессиональной карьере. Мы все еще шокированы и ждем подробностей. Мы растеряны, потому что он был очень дорог всем нам. Искренние соболезнования его родственникам,
– цитирует тренера погибшего боксера El Nuevo Herald.

Последний поединок он провел 21 декабря – бой с Дрю Дуэлли закончился вничью. Всего на его счету две победы, семь поражений и ничья.

Фрагменты последнего поединка Вальдеса – видео

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Потери
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