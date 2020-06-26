Новые даты матчей сообщила пресс-служба организаторов теннисного Кубка Федерации (FedCup) в Twitter.



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Как можно увидеть в обновленном календаре, матч Япония – Украина состоится 5-6 февраля 2021 года.

The 2020 Fed Cup by BNP Paribas Finals have been rescheduled for 13-18 April 2021



The 2020 Fed Cup Play-offs and the four outstanding regional events due to be played in 2020 will also be played in 2021#FedCup — Fed Cup (@FedCup) June 26, 2020

В этом году матчи Кубка Федерации не пройдут.

Добавим, что поединок украинки должны были сыграть в апреле 2020 года, но все матчи были перенесены на другие даты из-за пандемии коронавируса.

Победитель противостояния выйдет в квалификацию Кубка Федерации в следующем году.

Подчеркнем, что Украина вышла в плей-офф Кубка Федерации, обыграв Эстонию в начале февраля. Выход национальной сборной в следующий этап турнира принесла победа Марты Костюк и Даяны Ястремской в парном матче.