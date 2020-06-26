Кубок Федерации: когда сыграет Украина во главе со Свитолиной
Поединки украинок, которые должны были состояться в апреле, пройдут зимой следующего года. В этом году национальные команды на корте не встретятся.
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Календарь украинок
Как можно увидеть в обновленном календаре, матч Япония – Украина состоится 5-6 февраля 2021 года.
В этом году матчи Кубка Федерации не пройдут.
Добавим, что поединок украинки должны были сыграть в апреле 2020 года, но все матчи были перенесены на другие даты из-за пандемии коронавируса.
Победитель противостояния выйдет в квалификацию Кубка Федерации в следующем году.
Подчеркнем, что Украина вышла в плей-офф Кубка Федерации, обыграв Эстонию в начале февраля. Выход национальной сборной в следующий этап турнира принесла победа Марты Костюк и Даяны Ястремской в парном матче.