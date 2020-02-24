Кубок Дэвиса: сборная Украины объявила состав на матч против Тайваня

Сборная Украины объявила состав на матчевую встречу Кубка Дэвиса с Тайванем, которая состоится 6-7 марта в Запорожье.

В плей-офф Первой Мировой группы против сборной Тайваня украинцы сыграют в следующем составе: Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов, Виталий Сачко.

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После поражения от команды Венгрии в прошлом сезоне сборная Украины попала в плей-офф Первой Мировой группы.

Победители этого этапа затем сразятся в сентябре за выход в квалификацию Davis Cup Finals-2021 с теми сборными, которые проигрывают на отборочном этапе сезона-2020.

Ранее пресс-атташе ФТУ Юрий Сосновский и лидер команды Сергей Стаховский успокоили болельщиков и заявили, что из-за коронавируса встрече с Китайским Тайбэем отмена не угрожает, ситуация находится на контроле.