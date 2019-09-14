Кубок Дэвиса: Стаховский завоевал для сборной Украины первую победу

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Сергей Стаховский
Сергей Стаховский / btu.org.ua

Сергей Стаховский получил для сборной Украины первую победу в противостоянии с Венгрией в рамках Кубка Дэвиса. В Будапеште Сергей преодолел сопротивление Аттилы Балаша.

Сергей Стаховский – Аттила Балаш 2:0 (6:4, 6:3)

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Для теннисистов это был первый очный поединок. В первом сете Стаховский отыгрался после брейка (1:3), а во второй партии сумел сохранить отрыв после раннего брейка.

Украинец не воспользовался матчболом на подаче венгра в восьмом гейме. После этого соперник заработал три брейк-пойнта на подаче украинца, однако Сергей сумел отыграться и довел встречу до победы.

Во втором поединке дня встретятся Илья Марченко и Мартон Фучович. Всего теннисисты должны провести пять поединков, один из которых будет парным.

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Теги: Новости Спорта Спорт Теннис Сергей Стаховский
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