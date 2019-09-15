Кубок Дэвиса: Венгрия вышла вперед в противостоянии с Украиной

В воскресенье, 15 сентября, сборная Украины проведет решающие матчи со сборной Венгрии в первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

В первый игровой день, который состоялся 14-го сентября, команды обменялись победами. Свой поединок выиграл Сергей Стаховский, но почин партнера не поддержал Илья Марченко.

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Сегодня состоялся матч в паре, который сборная Украины проиграла. Следовательно, на этот момент Венгрия впереди 2:1 и им нужно выиграть еще один матч, чтобы отпраздновать общую победу.

Денис Молчанов / Сергей Стаховский – Атилла Балаш / Марто Фучович 1:2 (6:7, 6:3, 3:6)

Чтобы избежать поражения, Сергею Стаховскому нужна победа Фучовича, который накануне одолел Марченко. Если Сергей сравняет счет в противостоянии, то все будет зависеть от Марченко.

Илья в последнем поединке встретится с Атиллой Балашом.

12 победителей этого этапа получат путевки в квалификационный этап Кубка Дэвиса-2020, который состоится в феврале. 12 сборных, которые проиграли в Первой группе, будут выступать на зональных соревнованиях в следующем сезоне.