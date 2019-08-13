Кубок Днепра: "Мотор Сич" будет защищать титул в борьбе с белорусами, поляками и израильтянами

С 22-го по 24 августа в Запорожье на арене Дворца спорта "Юность" состоится международный турнир по гандболу "Кубок Днепра".

Действующий чемпион Украины "Мотор" четвертый год подряд в родных стенах примет три команды – одних из лучших представителей европейского гандбола.

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"Кубок Днепра-2019" разыграют по круговой системе, то есть каждый участник турнира сыграет по очереди со всеми оппонентами.

В 2019 участниками соревнования станут:

"Мотор" (Украина)

СКА-Минск (Беларусь)

"Висла" Полоцк (Польша)

"Хапоэль Ришон Лецион" (Израиль)

Действующим обладателем трофея является запорожский "Мотор": украинский клуб ни разу за время существования турнира не уступил в борьбе за Кубок.

Расписание соревнований можно посмотреть по ссылке.