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Кубок Федерации-2020: Свитолина все же сыграет за сборную Украины

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Пятая ракетка мира Элина Свитолина попала в состав сборной Украины на матчи Кубка Федерации. Федерация тенниса Украины официально назвала состав.

В состав команды на матчи Первой группы Евро-Африканской зоны заявлено 5 спортсменок.

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Национальную сборную будут представлять:

  • Элина Свитолина,
  • Даяна Ястремская,
  • Екатерина Козлова,
  • Катарина Завацкая,
  • Леся Цуренко.

Капитан сборной Украины – Михаил Филима.

Соревнования пройдут с 5 по 8 февраля в Таллинне (Эстония). Возможными соперницами наших девушек являются сборные команды Италии, Хорватии, Австрии, Эстонии, Болгарии и Греции.

Что такое Кубок Федерации?Это крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Матчи Кубка Федерации проводятся между командами, разделенными на разные уровни и группы.

Победители и аутсайдеры в группах переходят в следующем сезоне на другой уровень. В прошлом году Украина не смогла подняться в классе и выступает в третьей по значимости группе.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Теннис
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