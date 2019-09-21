Кубок Лэйвера: Федерер в паре со Зверевым одолел Шаповалова и Сока и другие результаты (видео)

В Швейцарии начался Кубок Лэйвера, в котором соревнуются теннисисты из Европы и остального мира. После первого игрового дня европейская команда побеждает остальной мир со счетом 3:1.

Доминик Тим (Австрия) – Денис Шаповалов (Канада) 2:1 (6:4, 5:7, 13:11)

Читайте также: Свитолина открывает лагерь в Киеве и обещает поддержку талантливым теннисистам

Первый матч в противостоянии Европы против мира выиграл Доминик Тим из Австрии. В трех сетах представитель команды Европы одолел Дениса Шаповалова.

Тим – Шаповалов видеообзор матча

Фабио Фоньини (Италия) – Джек Сок (США) 0: 2 (1: 6, 6: 7)

Сравнял счет в противостоянии американец Джек Сок. Он по итогам двух сетов одолел итальянца Фоньини.

Фоньини – Сок видеообзор матча

Стефан Циципас (Греция) – Тейлор Фриц (США) 2:1 (6:2, 1:6, 10:7)

Вновь вывел вперед команду Европы грек Стефан Циципас. Он в трех сетах разобрался с Тейлором Фрицем.

Циципас – Фриц видеообзор матча

Федерер/Зверев (Европа) – Шаповалов/Сок (Мир) 2:0 (6:3, 7:5)

Команда Европы увеличила свое преимущество в парном поединке. Роджер Федерер и Миша Зверев уверенно победили дуэт Шаповалов – Сок. Таким образом, после первого игрового дня Европа выигрывает со счетом 3:1.

Федерер/Зверев – Шаповалов/Сок видеообзор матча

Что такое Кубок Лэйвера?​

Международный теннисный мужской турнир, проводимый на закрытых кортах между командами Европы и командой остального мира, последняя состоит из игроков неевропейских стран. Проводится ежегодно (кроме тех лет, в которые проводятся летние Олимпийские игры) через две недели после окончания US Open. Место проведения меняется каждый год. Результаты турнира не учитываются в расчете рейтинга ATP.



В течение трех дней проводится 12 матчей (9 одиночных и 3 парных), за победу в каждом матче команда получает 1 очко. Каждый игрок должен сыграть в одном или двух одиночных матчах, и минимум четыре из шести участников команды должны принять участие в парах. Все матчи играются из трех сетов, третий сет играется в формате тай-брейка до 10 очков. На первые три турнира капитанами команд назначены: Бьорн Борг (Швеция) – Европа, Джон Макинрой (США) – Остальной мир.



Турнир назван в честь легендарного австралийского теннисиста Рода Лэйвера, который признан многими как один из величайших игроков в истории спорта. В организации турнира принял участие Роджер Федерер.