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Этап Кубка мира по биатлону 2020 в Нове-Место: расписание гонок и где смотреть

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С 5 по 8 марта в чешском Нове-Место состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона 2019/20.

В Украине все гонки покажет в прямом эфире телеканал "UA: Первый".

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Полное расписание гонок этапа Кубка мира по биатлону 2020 в Нове-Место:

5 марта

18:35 Спринт, женщины

6 марта

18:30 Спринт, мужчины

7 марта

15:00 Эстафета, женщины

18:00 Эстафета, мужчины

8 марта

12:45 Масс-старт, женщины

14:45 Масс-старт, мужчины

Добавим, что Украина выступит на соревнованиях в Чехии основными составами.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Новости биатлона
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