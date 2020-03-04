Этап Кубка мира по биатлону 2020 в Нове-Место: расписание гонок и где смотреть
С 5 по 8 марта в чешском Нове-Место состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона 2019/20.
В Украине все гонки покажет в прямом эфире телеканал "UA: Первый".
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Полное расписание гонок этапа Кубка мира по биатлону 2020 в Нове-Место:
5 марта
18:35 Спринт, женщины
6 марта
18:30 Спринт, мужчины
7 марта
15:00 Эстафета, женщины
18:00 Эстафета, мужчины
8 марта
12:45 Масс-старт, женщины
14:45 Масс-старт, мужчины
Добавим, что Украина выступит на соревнованиях в Чехии основными составами.
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