Календарь Кубка мира по биатлону 2019/20: расписание всех гонок и чемпионата мира в Антхольце

Стал известен календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 и чемпионата мира-2020, который должен состояться в итальянском Антхольце. Биатлонный сезон начнется 29-го ноября в Швеции.

Календарь Кубка мира-2019/20 по биатлону 1-й этап Эстерсунд, Швеция Читайте также: Сборная Украины по биатлону начала подготовку к новому сезону 29 ноября – 8 декабря 30 ноября – сингл-микст 30 ноября – смешанная эстафета 1 декабря – спринт (мужчины) 1 декабря – спринт (женщины) 4 декабря – индивидуальная гонка (мужчины) 5 декабря – индивидуальная гонка (женщины) 7 декабря – эстафета (мужчины) 8 декабря – эстафета (женщины) 2-й этап Хохфильцен, Австрия 12-15 декабря 13 декабря – спринт (женщины) 13 декабря – спринт (мужчины) 14 декабря – эстафета (женщины) 14 декабря – гонка преследования (мужчины) 15 декабря – гонка преследования (женщины) 15 декабря – эстафета (мужчины) 3-й этап Анси, Франция 16-22 декабря 19 декабря – спринт (мужчины) 20 декабря – спринт (женщины) 21 декабря – гонка преследования (мужчины) 21 декабря – гонка преследования (женщины) 22 декабря – масс-старт (мужчины) 22 декабря – масс-старт (женщины) 4-й этап Оберхоф, Германия 6-12 января 9 января – спринт (женщины) 10 января – спринт (мужчины) 11 января – эстафета (женщины) 11 января – эстафета (мужчины) 12 января – масс-старт (женщины) 12 января – масс-старт (мужчины) 5-й этап Рупольдинг, Германия 13-19 января 15 января – спринт (женщины) 16 января – спринт (мужчины) 17 января – эстафета (женщины) 18 января – эстафета (мужчины) 19 января – гонка преследования (женщины) 19 января – гонка преследования (мужчины) 6-й этап Поклюка, Словения 20-26 января 23 января – индивидуальная гонка (мужчины) 24 января – индивидуальная гонка (женщины) 25 января – сингл-микст 25 января – смешанная эстафета 26 января – масс-старт (мужчины) 26 января – масс-старт (женщины) Чемпионат мира Антхольц, Италия 12-23 февраля 13 февраля – смешанная эстафета 14 февраля – спринт (женщины) 15 февраля – спринт (мужчины) 16 февраля – гонка преследования (женщины) 16 февраля – гонка преследования (мужчины) 18 февраля – индивидуальная гонка (женщины) 19 февраля – индивидуальная гонка (мужчины) 20 февраля – сингл-микст 22 февраля – эстафета (женщины) 22 февраля – эстафета (мужчины) 23 февраля – масс-старт (женщины) 23 февраля – масс-старт (мужчины) 7-й этап Нове-Место, Чехия 2-8 марта 5 марта – спринт (женщины) 6 марта – спринт (мужчины) 7 марта – эстафета (женщины) 7 марта – эстафета (мужчины) 8 марта – масс-старт (женщины) 8 марта – масс-старт (мужчины) 8-й этап Контиолахт, Финляндия 9-15 марта 12 марта – спринт (мужчины) 13 марта – спринт (женщины) 14 марта – гонка преследования (мужчины) 14 марта – гонка преследования (женщины) 15 марта – сингл-микст 15 марта – смешанная эстафета 9-й этап Холменколлен, Норвегия 16-22 марта 20 марта – спринт (женщины) 20 марта – спринт (мужчины) 21 марта – гонка преследования (женщины) 21 марта – гонка преследования (мужчины) 22 марта – масс-старт (женщины) 22 марта – масс-старт (мужчины)