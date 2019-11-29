Где и когда: все, что нужно знать о старте нового сезона по биатлону

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Дмитрий Пидручный / IBU World Cup

Уже в субботу, 30 ноября, стартует новый биатлонный сезон. В шведском Эстерсунде состоится одиночная смешанная эстафета. Спорт24 рассказывает все самое важное, что нужно знать про новый сезон по биатлону.

  • 1 этап. Эстерсунд, Швеция. 30 ноября - 8 декабря.
  • 2 этап. Хохфильцен, Австрия. 13-15 декабря.
  • 3 этап. Анси, Франция. 19-22 декабря.
  • 4 этап. Оберхоф, Германия. 9-12 января.
  • 5 этап. Рупольдинг, Германия. 15-19 января.
  • 6 этап. Поклюка, Словения. 23-26 января.
  • Чемпионат мира. Антхольц-Антерсельва, Италия. 13-23 февраля.
  • 7 этап. Нове-Место, Чехия. 5-8 марта.
  • 8 этап. Контіолахт, Финляндия. 12-15 марта.
  • 9 этап. Холменколлен, Норвегия. 20-22 марта.

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Женская команда

  • Вита Семеренко
  • Валя Семеренко
  • Юлия Джима
  • Анастасия Меркушина
  • Надежда Белкина
  • Дарья Блашко

Мужская команда

  • Артем Прима
  • Дмитрий Пидручный
  • Руслан Ткаленко
  • Артем Тищенко
  • Антон Дудченко
  • Тарас Лесюк

В Украине биатлонный сезон 2019/2020 традиционно будет транслировать телеканал "UA: Первый". Зато в новом сезоне биатлон больше не будет транслировать телеканал "Спорт-1".

"UA: Первый" подготовил сюрприз для болельщиков. Украинская биатлонистка Яна Бондарь комментировать биатлон на канале. Яна пропустит этот сезон для того, чтобы восстановиться после травм и больше времени уделить личной жизни.

Также комментаторами на "UA: Первый" станут Владислав Шалота и Сергей Ружицкий.

Мужчины

В прошлом сезоне Йоханнес Бьо не оставил шансов своим конкурентами. Их у норвежца просто не было. Мартен Фуркад провел один из худших сезонов в карьере. Иногда борьбу Йоханесу навязывал россиянин Александр Логинов, однако его отставание в общем зачете составило аж 408 баллов.

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Букмекеры "Фаворит Спорт" дали прогноз на победителя общего зачета Кубков мира. Больше всего шансов у Бьо. Его победу специалисты оценили коэффициентом 1,80.


Йоханнес Бьо / Фото: GETTY IMAGES

По мнению экспертов, борьбу Бьо навяжет Мартен Фуркад, который на предсезонных сборах в Шушене был лучше Йоханеса. Третьим фаворитом в борьбе за Большой хрустальный глобус эксперты называют Логинова – коэффициент 13.

Для Логинова и Фуркада будет шанс дать бой Бьо, поскольку тот уже объявил, что пропустит несколько гонок из-за рождения ребенка.

Женщины

Пожалуй, самой яркой борьба будет среди женщин. После того, как Анастасия Кузьмина и Лаура Дальмайер объявили о завершении карьеры, крайне сложно давать прогнозы. Хотя немка и не слишком удачно выступила в прошлом сезоне.

В прошлом сезоне Большой хрустальный глобус выиграла итальянка Доротея Вирер. В этом году букмекеры "Фаворит Спорт" прогнозируют, что сильнейшей по итогам этапов Кубка мира станет Лиза Виттоцци. На ее победу специалисты предлагают коэффициент 4,70.

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Большие надежды у немецких болельщиков на Дениз Херманн. Одна из самых быстрых биатлонисток мира стабилизировала стрельбу. Если Херманн будет стрелять метко, то шансов бороться с ней не будет.


Доротея Вирер / фото: biathlon.com.ua

Относительно шансов Доротеи Вирер снова стать лучшей в сезоне, то букмекеры "Фаворит Спорт" предлагают коэффициент 5,60. Не много шансов выиграть Большой хрустальный глобус у Кайсы Мякяряйнен – коэффициент 10.00.

Сейчас сильнейшим биатлонистом мужской команды является действующий чемпион мира Дмитрий Пидручный. К сожалению, Дмитрий пропустит первые гонки из-за травмы спины.

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О ее серьезности пока сложно говорить. Известно только то, что в команде решили не рисковать здоровьем Дмитрия.


Дмитрий Пидручный / фото: biathlon.com.ua

Следовательно, все надежды в мужской команде на Артема Приму. Также тренер сборной Юрай Санитра подтянул к команде молодых Дудченко и Лесюка. Сергей Семенов пока не попадает на гонки Кубка мира.

Что касается женской команды, то большие надежды возлагаются на Анастасию Меркушину и Юлию Джиму. Впрочем, о форме девушек сложно говорить.

Елена Пидгрушная пока не смогла гарантировать себе место в сборной Украины и будет выступать на этапах Кубка IBU. Зато будет выступать за "сине-желтых" 23-летняя белоруска Дарья Блашко.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Новости биатлона
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