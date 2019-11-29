Где и когда: все, что нужно знать о старте нового сезона по биатлону

Уже в субботу, 30 ноября, стартует новый биатлонный сезон. В шведском Эстерсунде состоится одиночная смешанная эстафета. Спорт24 рассказывает все самое важное, что нужно знать про новый сезон по биатлону.

Где состоятся этапы Кубка мира

1 этап. Эстерсунд, Швеция. 30 ноября - 8 декабря.

2 этап. Хохфильцен, Австрия. 13-15 декабря.

3 этап. Анси, Франция. 19-22 декабря.

4 этап. Оберхоф, Германия. 9-12 января.

5 этап. Рупольдинг, Германия. 15-19 января.

6 этап. Поклюка, Словения. 23-26 января.

Чемпионат мира. Антхольц-Антерсельва, Италия. 13-23 февраля.

7 этап. Нове-Место, Чехия. 5-8 марта.

8 этап. Контіолахт, Финляндия. 12-15 марта.

9 этап. Холменколлен, Норвегия. 20-22 марта.

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Состав сборной Украины

Женская команда

Вита Семеренко

Валя Семеренко

Юлия Джима

Анастасия Меркушина

Надежда Белкина

Дарья Блашко

Мужская команда

Артем Прима

Дмитрий Пидручный

Руслан Ткаленко

Артем Тищенко

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Кто покажет биатлон в Украине?

В Украине биатлонный сезон 2019/2020 традиционно будет транслировать телеканал "UA: Первый". Зато в новом сезоне биатлон больше не будет транслировать телеканал "Спорт-1".

"UA: Первый" подготовил сюрприз для болельщиков. Украинская биатлонистка Яна Бондарь комментировать биатлон на канале. Яна пропустит этот сезон для того, чтобы восстановиться после травм и больше времени уделить личной жизни.

Также комментаторами на "UA: Первый" станут Владислав Шалота и Сергей Ружицкий.

Кто фаворит?

Мужчины

В прошлом сезоне Йоханнес Бьо не оставил шансов своим конкурентами. Их у норвежца просто не было. Мартен Фуркад провел один из худших сезонов в карьере. Иногда борьбу Йоханесу навязывал россиянин Александр Логинов, однако его отставание в общем зачете составило аж 408 баллов.

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Букмекеры "Фаворит Спорт" дали прогноз на победителя общего зачета Кубков мира. Больше всего шансов у Бьо. Его победу специалисты оценили коэффициентом 1,80.



Йоханнес Бьо / Фото: GETTY IMAGES

По мнению экспертов, борьбу Бьо навяжет Мартен Фуркад, который на предсезонных сборах в Шушене был лучше Йоханеса. Третьим фаворитом в борьбе за Большой хрустальный глобус эксперты называют Логинова – коэффициент 13.

Для Логинова и Фуркада будет шанс дать бой Бьо, поскольку тот уже объявил, что пропустит несколько гонок из-за рождения ребенка.

Женщины

Пожалуй, самой яркой борьба будет среди женщин. После того, как Анастасия Кузьмина и Лаура Дальмайер объявили о завершении карьеры, крайне сложно давать прогнозы. Хотя немка и не слишком удачно выступила в прошлом сезоне.

В прошлом сезоне Большой хрустальный глобус выиграла итальянка Доротея Вирер. В этом году букмекеры "Фаворит Спорт" прогнозируют, что сильнейшей по итогам этапов Кубка мира станет Лиза Виттоцци. На ее победу специалисты предлагают коэффициент 4,70.

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Большие надежды у немецких болельщиков на Дениз Херманн. Одна из самых быстрых биатлонисток мира стабилизировала стрельбу. Если Херманн будет стрелять метко, то шансов бороться с ней не будет.



Доротея Вирер / фото: biathlon.com.ua

Относительно шансов Доротеи Вирер снова стать лучшей в сезоне, то букмекеры "Фаворит Спорт" предлагают коэффициент 5,60. Не много шансов выиграть Большой хрустальный глобус у Кайсы Мякяряйнен – коэффициент 10.00.

А что там украинцы?

Сейчас сильнейшим биатлонистом мужской команды является действующий чемпион мира Дмитрий Пидручный. К сожалению, Дмитрий пропустит первые гонки из-за травмы спины.

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О ее серьезности пока сложно говорить. Известно только то, что в команде решили не рисковать здоровьем Дмитрия.



Дмитрий Пидручный / фото: biathlon.com.ua

Следовательно, все надежды в мужской команде на Артема Приму. Также тренер сборной Юрай Санитра подтянул к команде молодых Дудченко и Лесюка. Сергей Семенов пока не попадает на гонки Кубка мира.

Что касается женской команды, то большие надежды возлагаются на Анастасию Меркушину и Юлию Джиму. Впрочем, о форме девушек сложно говорить.

Елена Пидгрушная пока не смогла гарантировать себе место в сборной Украины и будет выступать на этапах Кубка IBU. Зато будет выступать за "сине-желтых" 23-летняя белоруска Дарья Блашко.