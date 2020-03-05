Кубок мира по биатлону: что ожидать от седьмого этапа

Уже 5 марта к нам вернется Кубок мира по биатлону. Пауза в соревнованиях длилась чуть более месяца и была заполнена чемпионатом мира. Так что соскучиться по биатлону болельщики не успели. Вот только к стартам седьмого этапа, который пройдет в Чехии, стало известно, что гонки пройдут без зрителей. Причина – коронавирус.

Капитан нашей сборной Дмитрий Пидручный отметил, что в Чехии у украинских спортсменов была всегда отличная поддержка: "Плохо, что зрителей не будет. Там всегда была особая атмосфера. Очень классно было бежать, когда тебя поддерживали много украинских болельщиков".

Завершение биатлонного сезона: за что бороться Украине и главные интриги

Напомним, что этот сезон Кубка мира для нас пока проходит скромно, только Юлии Джиме удалось взять серебро еще в первом этапе. Что же касается общего зачета, то интриги у женщин почти нет. В общем зачете на первом месте уверенно держится Доротея Вирер. Ближайшие преследователи – Ханна Эберг и Тирил Экхофф, но у них, по мнению экспертов Parimatch, минимальные шансы занять лидерство.

У мужчин в общем зачете сейчас лидирует Мартен Фуркад. Его шансы на итоговую победу по оценкам Parimatch практически такие же, как и у Йоханнеса Бё. Между ними и пройдет основная борьба в последних трех этапах.