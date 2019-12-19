Кубок мира по биатлону: Иоганнес Бё захватил лидерство, Пидручный в топ-20

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира. В новом сезоне норвежец уже выиграл 4 одиночные гонки и завоевал золото в эстафете.

Мужской зачет

Сейчас в активе Иоганнес Бё 254 очка. Вторым идет его брат Тарьей Бё, который финишировал вторым в спринтерской гонке в Анси. Сейчас между братьями Бё 32 очка разницы.

Читайте также: Стартовал новый сезон по биатлону: все, что нужно знать

Третье место в общем зачете занимает французский биатлонист Симон Дестьйо, который набрал 209 очков. Отметку в 200 баллов уже пересек россиянин Александр Логинов. 209 очков позволяют Логинову быть четвертым.

Лучший из украинцев Дмитрий Пидручный. Лидер сборной Украины набрал 101 очко и занимает шестнадцатое место. От топ-10 Дмитрия отделяют 55 очков.

Антон Дудченко занимает 41 место, имея в своем активе 32 балла. Артем Прима на 54-й позиции с 16 очками. Руслан Ткаленко набрал только 2 очка – шестьдесят восьмое место.

Женский зачет

В женском зачете лидерство захватила Доротея Вирер, которая набрала 188 баллов. Второй является норвежка Ингрид-Ландмарк Тандреволд – 161 очко. Тройку лидеров замыкает шведка Ханна Эберг – 155 баллов.

Лучшей из украинок является Валентина Семеренко, которая набрала 76 баллов и занимает семнадцатую позицию. Елена Пидгрушная набрала 55 баллов – тридцатое место.

Вслед за Пидгрушной разместились Юлия Джима (54 балла) и Вита Семеренко (50 очков). Анастасия Меркушина набрала 10 очков и занимает 56 место.



Общий зачет / скриншот biathlon.com.ua